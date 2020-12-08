uaprofi написав:а кто-то пробовал - не подавать показания и не платить? заметил что у меня многие соседи не платят - даже за электрику. тётечка которая снимает показания счётчиков - почему то сильно возмущалась в слух по этому поводу...
я вообще не подаю показания - они по средней сами лепят на первое число данные. потом идет сверщица по квартирам и после внесения нею реальных показателей система приходит в норму до ближайшего первого числа. а вообще не заморачиваюсь когда цена стабильна с подачей показателей. морочился только когда цена росла - сам на сайте вносил показатели на первое число.
посетитель написав:НБУ ничем не поможет.Не хочет банк такого клиента - может себе позволить.)
если заведение может обслужить клиента оно не в праве ему отказать по Закону в обслуживании. это касается всех кто решил обслуживать/продавать. нужны весомые аргументы при отказе а не хотелки. но где мы а где Закон
Вы что-то в том законе недочитали... -- "не может отказать без формальной причины".
да то я другой закон вспомнил. закон о правилах торговли. там если есть товар на полке и есть на него цена - продавец не имеет права отказать вам в продаже товара.
Тут згідний з Балашовим ,Моно теж ледве дихає з котами...
Вкид рівня Балашова: цифри зі стелі, висновки з іншого місця...
тоже не понял о каких цифрах он говорит. Горох вещал о какой-то прибыльности, когда понижал % на остаток по счетам с 10%. И в ехБени ситуация довольно хорошая (если комиссии за все, то прибыль наоборот зашкаливает). Что-то Балашов когда перестал пить, начал какую-то открытую чепуху гнать!
Ромасик написав:Что-то Балашов когда перестал пить
Мабуть недостатньо в темі...як колись експерт Охрі.
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