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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8762876387648765
Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 23:30

  V2 написав:
  valya написав:Тут коллеги меняли местного поставщика газа на нафтогаз. Скажите, а поставщик доставки тоже автоматом меняется или остается старый?


І чи можна в нексті привата потім заплатити за газ від Нафтогазу?


Можна, я підключився в листопаді, до вже існуючих шаблонів адреси додав нафтогаз, так і плачу.
melkh
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 23:52

Re: Приватбанк

  melkh написав:я підключився в листопаді, до вже існуючих шаблонів адреси додав нафтогаз, так і плачу.
зачем платить? Врезка решает всё https://www.youtube.com/watch?v=rVxe0s3Ii-E
седловая ещё проще.Далее 10 метров не найдут https://www.mark-xt.ru/collection/usb-e ... -10-metrov
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Мизантрóп
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