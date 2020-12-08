Можна, я підключився в листопаді, до вже існуючих шаблонів адреси додав нафтогаз, так і плачу.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 08 гру, 2020 23:30
Можна, я підключився в листопаді, до вже існуючих шаблонів адреси додав нафтогаз, так і плачу.
Додано: Вів 08 гру, 2020 23:52
Re: Приватбанк
зачем платить? Врезка решает всё
седловая ещё проще.Далее 10 метров не найдут
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
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