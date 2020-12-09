Можна, я підключився в листопаді, до вже існуючих шаблонів адреси додав нафтогаз, так і плачу.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 08 гру, 2020 23:30
Можна, я підключився в листопаді, до вже існуючих шаблонів адреси додав нафтогаз, так і плачу.
Додано: Вів 08 гру, 2020 23:52
Re: Приватбанк
зачем платить? Врезка решает всё
седловая ещё проще.Далее 10 метров не найдут
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Додано: Сер 09 гру, 2020 16:40
Добрый день!
Подскажите пож. Если из приложения другого банка с карты другого банка пополнять КДВ по номеру карты, действуют те же 0.5% за вход на КДВ, как и при перечислении внутри Привата с КДВ на КДВ?
Спасибо.
Додано: Сер 09 гру, 2020 16:46
Re: Приватбанк
Саме так.
Але може бути додатково комісія банка, з якого відправляєте, за переказ в інший банк.
Додано: Сер 09 гру, 2020 17:17
Додано: Сер 09 гру, 2020 17:52
Не дуже розумію яким боком Приват рекламує акцію Сільпо...
там де 20 Аудішок Q3 розігрують
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 09 гру, 2020 18:08
Re: Приватбанк
Ну судя по картинкам акция как бы от МС и от Сильпа - вот те банки которые МС выпускают под акцию тоже подмазываюЦЦа
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
Додано: Сер 09 гру, 2020 20:51
Так і є
І традиційно кожна банка пише, що треба розплатитися виключно її карткою, бо тільки у неї справжній Mastercrad, а у решті фарбований ПРОСТІР.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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