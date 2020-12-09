Як клієнту Приватбанку придбати облігації внутрішньої державної позики?
Які умови банку для фізичних осіб?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 10 гру, 2020 11:10
Re: Приватбанк
Як клієнту Приватбанку придбати облігації внутрішньої державної позики?
Які умови банку для фізичних осіб?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Додано: Чет 10 гру, 2020 11:31
Вы представитель привата ? если нет тогда вас мой пафос не должен колыхать , захлопните варежку , включите думкалку и скорее всего всем по фигу что вы любите или нет , можете звонить хоть куда ...
Додано: Чет 10 гру, 2020 11:36
fred
Ух ты - 6 лет молчания тут сразу 2 сообщения. Одно из которых по типу "глас вопиющего в пустыне"
Отдохните! Ждём вас ещё через 6 лет на свой юбилей
Додано: Чет 10 гру, 2020 12:03
Пришло вот такое: "В связи с закрытием платежного комплекса банка с 24.12.2020 по 11.01.2021 просим Вас заблаговременно прислать документы для оплаты услуг."
Это что, приват закроется на две недели? Кто-нибудь что-нибудь слышал по этому поводу?
Додано: Чет 10 гру, 2020 12:20
N0mad
Десь на днях буде річниця націоналізації Приватбанку
може награлись і доста?
+50грн !
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