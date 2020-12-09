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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8763876487658766
Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 11:10

Re: Приватбанк

Як клієнту Приватбанку придбати облігації внутрішньої державної позики?
Які умови банку для фізичних осіб?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 11:31

  Vorlon написав:fred
У вас пафоса через край :lol: Опишите механизм как вас будут грабить с помощью кэшбека. А то у вас похоже типичное "горе от ума" :mrgreen:

И за почти 10 лет регистрации на форуме вы сколько раз его читали? Так нефиг жаловаться здесь :twisted:

Я вот не люблю банковские чаты и обычно звоню при необходимости и что теперь?

Вы представитель привата ? если нет тогда вас мой пафос не должен колыхать , захлопните варежку , включите думкалку и скорее всего всем по фигу что вы любите или нет , можете звонить хоть куда ...
fred
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 11:36

fred
Ух ты - 6 лет молчания тут сразу 2 сообщения. Одно из которых по типу "глас вопиющего в пустыне" :mrgreen:

Отдохните! Ждём вас ещё через 6 лет на свой юбилей ;)
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 12:03

Пришло вот такое: "В связи с закрытием платежного комплекса банка с 24.12.2020 по 11.01.2021 просим Вас заблаговременно прислать документы для оплаты услуг."

Это что, приват закроется на две недели? Кто-нибудь что-нибудь слышал по этому поводу?
N0mad
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 12:20

N0mad

Десь на днях буде річниця націоналізації Приватбанку

може награлись і доста? :mrgreen:
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 12:58

Сработала заявка на переход до Нафтогазу. В кабине есть такое:
Зображення
Ниже указан номер о/р. Никаких уведомлений не было
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valya
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 13:08

  ol_zy написав:Смена поставщика газа через приват отработала успешно. ПОН успешно сформировал счет и дал зарегится в кабинете. Пришло письмо от нафтогаза со счетом и предложением зарегаться. Также по EIC на gas.ua можно проверить или уже формируется платежка.

ПОН - это что?
Упс, постачальник останньоі надіі. По о/р прошла регистрация в кабине газ.юа. Осталось ожидать в январе платежки за декабрь. Интересно как облгаз отнесется к оставшемуся долгу за темпер. коэф.
Востаннє редагувалось valya в Чет 10 гру, 2020 13:34, всього редагувалось 1 раз.
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valya
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 13:31

  valya написав:
  ol_zy написав:Смена поставщика газа через приват отработала успешно. ПОН успешно сформировал счет и дал зарегится в кабинете. Пришло письмо от нафтогаза со счетом и предложением зарегаться. Также по EIC на gas.ua можно проверить или уже формируется платежка.

ПОН - это что?

https://economics.segodnya.ua/economics ... 80257.html
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 13:36

_hunter
Благодарю, уже понятно, +
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valya
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