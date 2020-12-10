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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8764876587668767
Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 21:36

  Ромасик написав:А тут сказала будет кешбек, ты бежишь месяц пользуешься, а потом шиш. Кто сказал кешбек?

1) конкретно цей кишмиш елементарно видно у П24;
2) е принципова різниця між неправдивою рекламою та грабежем.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 21:59

klug 1) дякую:)
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Ромасик
 
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