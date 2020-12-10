1) конкретно цей кишмиш елементарно видно у П24;
2) е принципова різниця між неправдивою рекламою та грабежем.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 10 гру, 2020 21:36
1) конкретно цей кишмиш елементарно видно у П24;
2) е принципова різниця між неправдивою рекламою та грабежем.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Чет 10 гру, 2020 21:59
klug 1) дякую:)
Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck[/list]
ПУМБ: v.pumb.ua/bc8aEx . Коко-кард (ФорвардБанк): lx4.me/c/BfsNzSpW
Додано: Чет 10 гру, 2020 23:58
я не злопамятный, но с хорошей памятью и до сих пор помню как ровно год назад Тазик обещал 200 гривень, если сделаю оплаты по кредитной карте на какую-то определенную сумму или кол-во оплат .
Сделал, а в следующем месяце 200 гривень нет, спрашиваю у них "почему" - а "не с той карты нужно было делать оплаты, а другой", но про это в приглашении не было ни слова.
Вот и нет 100% доверия всяким банковским ахциям.
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