RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Приватбанк

Приватбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8763876487658766
Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 13:08

  ol_zy написав:Смена поставщика газа через приват отработала успешно. ПОН успешно сформировал счет и дал зарегится в кабинете. Пришло письмо от нафтогаза со счетом и предложением зарегаться. Также по EIC на gas.ua можно проверить или уже формируется платежка.

ПОН - это что?
Упс, постачальник останньоі надіі. По о/р прошла регистрация в кабине газ.юа. Осталось ожидать в январе платежки за декабрь. Интересно как облгаз отнесется к оставшемуся долгу за темпер. коэф.
Востаннє редагувалось valya в Чет 10 гру, 2020 13:34, всього редагувалось 1 раз.
*******
valya
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1370
З нами з: 31.10.12
Подякував: 333 раз.
Подякували: 84 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 13:31

  valya написав:
  ol_zy написав:Смена поставщика газа через приват отработала успешно. ПОН успешно сформировал счет и дал зарегится в кабинете. Пришло письмо от нафтогаза со счетом и предложением зарегаться. Также по EIC на gas.ua можно проверить или уже формируется платежка.

ПОН - это что?

https://economics.segodnya.ua/economics ... 80257.html
_hunter
 
Повідомлень: 3214
З нами з: 22.03.15
Подякував: 12 раз.
Подякували: 285 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 13:36

_hunter
Благодарю, уже понятно, +
*******
valya
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1370
З нами з: 31.10.12
Подякував: 333 раз.
Подякували: 84 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 21:15

  Vorlon написав:У вас пафоса через край :lol: Опишите механизм как вас будут грабить с помощью кэшбека. А то у вас похоже типичное "горе от ума" :mrgreen:
кура может обмануть с кешбеком.
Мне вот звонят регулярно: а знаете, что у вас есть уня, а чего вы ею не пользуюетесь?
А тут сказала будет кешбек, ты бежишь месяц пользуешься, а потом шиш. Кто сказал кешбек? :|
:!: Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck[/list]
:!: ПУМБ: v.pumb.ua/bc8aEx . :!: Коко-кард (ФорвардБанк): lx4.me/c/BfsNzSpW
Ромасик
 
Повідомлень: 1271
З нами з: 30.03.15
Подякував: 174 раз.
Подякували: 82 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 21:36

  Ромасик написав:А тут сказала будет кешбек, ты бежишь месяц пользуешься, а потом шиш. Кто сказал кешбек?

1) конкретно цей кишмиш елементарно видно у П24;
2) е принципова різниця між неправдивою рекламою та грабежем.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 5131
З нами з: 18.08.14
Подякував: 224 раз.
Подякували: 640 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 21:59

klug 1) дякую:)
:!: Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck[/list]
:!: ПУМБ: v.pumb.ua/bc8aEx . :!: Коко-кард (ФорвардБанк): lx4.me/c/BfsNzSpW
Ромасик
 
Повідомлень: 1271
З нами з: 30.03.15
Подякував: 174 раз.
Подякували: 82 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 23:58

  Ромасик написав:
  Vorlon написав:У вас пафоса через край :lol: Опишите механизм как вас будут грабить с помощью кэшбека. А то у вас похоже типичное "горе от ума" :mrgreen:
кура может обмануть с кешбеком.
Мне вот звонят регулярно: а знаете, что у вас есть уня, а чего вы ею не пользуюетесь?
А тут сказала будет кешбек, ты бежишь месяц пользуешься, а потом шиш. Кто сказал кешбек? :|


я не злопамятный, но с хорошей памятью и до сих пор помню как ровно год назад Тазик обещал 200 гривень, если сделаю оплаты по кредитной карте на какую-то определенную сумму или кол-во оплат .
Сделал, а в следующем месяце 200 гривень нет, спрашиваю у них "почему" - а "не с той карты нужно было делать оплаты, а другой", но про это в приглашении не было ни слова.
Вот и нет 100% доверия всяким банковским ахциям.
Alex2007
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 2625
З нами з: 11.10.16
Подякував: 1244 раз.
Подякували: 1093 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 09:53

ЖДИТЕ СИНИХ ХОДАКОВ

  valya написав:
  ol_zy написав:Смена поставщика газа через приват отработала успешно. ПОН успешно сформировал счет и дал зарегится в кабинете. Пришло письмо от нафтогаза со счетом и предложением зарегаться. Также по EIC на gas.ua можно проверить или уже формируется платежка.

ПОН - это что?
Упс, постачальник останньоі надіі. По о/р прошла регистрация в кабине газ.юа. Осталось ожидать в январе платежки за декабрь. Интересно как облгаз отнесется к оставшемуся долгу за темпер. коэф.

если живете в частном доме большая вероятность - проверка на соответствие стандарту ВАШЕЙ газветки
-поверка счетчика,наличие газоанализатора,соответствие приборов потребления и пр пр пр... :mrgreen:
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
хуторянка
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2661
З нами з: 28.02.10
Подякував: 18 раз.
Подякували: 113 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 17:21

опять банк жжёт
в понед. платили комуналь, используя единую квитанцию. платилось в адрес нескольких поставщиков. сейчас проверяем квитанцию - вся сумма одним платежом прописана одному поставщику. в чате "дуже стурбовани, будуть розбиратись"
да что ж это такое ?!!!
Клаус
 
Повідомлень: 1074
З нами з: 04.10.13
Подякував: 36 раз.
Подякували: 59 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8763876487658766
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: balbesik, vlad_g і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.