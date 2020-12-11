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Alex_TT в кедах до ближайшего ТСО с функцией "на карту іншого банку".Кроме тех,что в метрополитене столицы,там вместо неё "Kyiv Smart Card"
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо. Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)