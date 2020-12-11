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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8764876587668767
Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 18:30

  clientage написав:Веселые ребятки-разводилки :lol: 8)
Дружбан прислал
380894887359.amr

Щось не грузиться.
А що там, якщо в 2 словах?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 18:41

Квесторе_поверніться, разводила закидывал удочку по поводу смены финномера, а безбашенный клиент предложил ему все заблокировать и всех растрелять
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 10:26

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, сейчас перенести деньги с КДВ без комиссии в другой банк - только в кедах? СЭП я так понимаю 0,5 и потянуть другим сервисом с КДВ тоже с комиссией?
Alex_TT
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 10:32

Alex_TT в кедах до ближайшего ТСО с функцией "на карту іншого банку".Кроме тех,что в метрополитене столицы,там вместо неё "Kyiv Smart Card"
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 10:41

  Мизантрóп написав:Alex_TT в кедах до ближайшего ТСО с функцией "на карту іншого банку".Кроме тех,что в метрополитене столицы,там вместо неё "Kyiv Smart Card"


ТСО того же привата имеете ввиду?
Alex_TT
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