Додано: Суб 12 гру, 2020 10:32

Alex_TT в кедах до ближайшего ТСО с функцией "на карту іншого банку".Кроме тех,что в метрополитене столицы,там вместо неё "Kyiv Smart Card"

Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.

Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)