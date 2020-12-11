Додано: Суб 12 гру, 2020 11:43

Звонил на горячую линию. Меня интересовал следующий вопрос: Есть карта точек, поддерживающих программу "бонусплюс". Я прозванивал и списывался через почту с некоторыми из них. Часть делала круглые глаза и вообще ничего не знает и не ведает, как их телефон туда попал. Еще часть отвечает, что не все товары из их ассортимента попадают под эту программу (партнерский товар, "Эльдорадо" Киев). На карте также указаны две АЗС. На мой вопрос "действительно ли я могу приехать и заправить автомобиль" внятного ответа не получил. Услышал что то в таком роде - у них есть еще кафе, может там и обслужат. Я не хочу кофе, чай, какао. Я хочу потратить свои деньги на нужный мне товар. И не по двойной цене. Есть решение этого идиотизма? Или самое правильное - подьехать в ближайшую точку и договориться за обналичку?! за долю малую (или не очень) конвертировать свои () деньги в свои наличные ?