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Alex_TT в кедах до ближайшего ТСО с функцией "на карту іншого банку".Кроме тех,что в метрополитене столицы,там вместо неё "Kyiv Smart Card"
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо. Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо. Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Звонил на горячую линию. Меня интересовал следующий вопрос: Есть карта точек, поддерживающих программу "бонусплюс". Я прозванивал и списывался через почту с некоторыми из них. Часть делала круглые глаза и вообще ничего не знает и не ведает, как их телефон туда попал. Еще часть отвечает, что не все товары из их ассортимента попадают под эту программу (партнерский товар, "Эльдорадо" Киев). На карте также указаны две АЗС. На мой вопрос "действительно ли я могу приехать и заправить автомобиль" внятного ответа не получил. Услышал что то в таком роде - у них есть еще кафе, может там и обслужат. Я не хочу кофе, чай, какао. Я хочу потратить свои деньги на нужный мне товар. И не по двойной цене. Есть решение этого идиотизма? Или самое правильное - подьехать в ближайшую точку и договориться за обналичку?! за долю малую (или не очень) конвертировать свои ( ) деньги в свои наличные ?
Я тоже хотел купить SSD в ноут. Цена выше интернет магазинов 18-19 %. ЗЫ: Нужно конвертнуть 4к гривен. Осенила меня идея! Договорюсь с соседями курильщиками. Куплю в любой точке сигарет и отдам им за нал. И подскажите в личку плиз способ перевода денег на моню с минимальными затратами.
Востаннє редагувалось Мизантрóп в Суб 12 гру, 2020 12:43, всього редагувалось 1 раз.
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо. Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)