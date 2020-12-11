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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8765876687678768>
Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 18:30

  clientage написав:Веселые ребятки-разводилки :lol: 8)
Дружбан прислал
380894887359.amr

Щось не грузиться.
А що там, якщо в 2 словах?
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 18:41

Квесторе_поверніться, разводила закидывал удочку по поводу смены финномера, а безбашенный клиент предложил ему все заблокировать и всех растрелять
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 10:26

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, сейчас перенести деньги с КДВ без комиссии в другой банк - только в кедах? СЭП я так понимаю 0,5 и потянуть другим сервисом с КДВ тоже с комиссией?
Alex_TT
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 10:32

Alex_TT в кедах до ближайшего ТСО с функцией "на карту іншого банку".Кроме тех,что в метрополитене столицы,там вместо неё "Kyiv Smart Card"
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 10:41

  Мизантрóп написав:Alex_TT в кедах до ближайшего ТСО с функцией "на карту іншого банку".Кроме тех,что в метрополитене столицы,там вместо неё "Kyiv Smart Card"


ТСО того же привата имеете ввиду?
Alex_TT
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 10:53

Re: Приватбанк

  Alex_TT написав:ТСО того же привата имеете ввиду?
такие в метрополитене,ЛС гляньте
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 11:43

Re: Приватбанк

Звонил на горячую линию. Меня интересовал следующий вопрос: Есть карта точек, поддерживающих программу "бонусплюс". Я прозванивал и списывался через почту с некоторыми из них. Часть делала круглые глаза и вообще ничего не знает и не ведает, как их телефон туда попал. Еще часть отвечает, что не все товары из их ассортимента попадают под эту программу (партнерский товар, "Эльдорадо" Киев). На карте также указаны две АЗС. На мой вопрос "действительно ли я могу приехать и заправить автомобиль" внятного ответа не получил. Услышал что то в таком роде - у них есть еще кафе, может там и обслужат. Я не хочу кофе, чай, какао. Я хочу потратить свои деньги на нужный мне товар. И не по двойной цене. Есть решение этого идиотизма? Или самое правильное - подьехать в ближайшую точку и договориться за обналичку?! за долю малую (или не очень) конвертировать свои ( :) ) деньги в свои наличные ?
wadimk
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 11:47

  wadimk написав: Я хочу потратить свои деньги на нужный мне товар. И не по двойной цене. Есть решение этого идиотизма?


Покупал в Эльдорадо пылесос несколько лет назад. Сказал, что хочу оплатить бонусами привата, пошушукались и провели по нужному терминалу.

Но тогда трава была зеленее.
WachtAmRhein
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 11:49

Re: Приватбанк

Я тоже хотел купить SSD в ноут. Цена выше интернет магазинов 18-19 %.
ЗЫ: Нужно конвертнуть 4к гривен. Осенила меня идея! Договорюсь с соседями курильщиками. Куплю в любой точке сигарет и отдам им за нал. И подскажите в личку плиз способ перевода денег на моню с минимальными затратами.
wadimk
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 12:12

Re: Приватбанк

  wadimk написав:И подскажите в личку плиз способ перевода денег на моню с минимальными затратами.
карты каких ещё банков в наличии есть,без кредитных ессно?
рекомендую https://www.goodram.com/ru/products/ssd ... -sata-iii/
Востаннє редагувалось Мизантрóп в Суб 12 гру, 2020 12:43, всього редагувалось 1 раз.
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Мизантрóп
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