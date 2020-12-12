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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 12 гру, 2020 12:42
Re: Приватбанк
Агриколь и моня. Это все. А какие нужно? Найду.
Додано: Суб 12 гру, 2020 12:44
wadimk в лс написал
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Додано: Нед 13 гру, 2020 12:20
Підкажіть, будь ласка, кешбек який відображається в Приват24, який механізм його використання?
Додано: Нед 13 гру, 2020 12:27
По идее должен сам упасть на карту через месяц после того как вам карту подключили к кэшбеку. По крайней мере так вещает горячка.
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