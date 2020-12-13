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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 12 гру, 2020 12:42
Агриколь и моня. Это все. А какие нужно? Найду.
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wadimk
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Додано: Суб 12 гру, 2020 12:44
wadimk в лс написал
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
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Мизантрóп
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Додано: Нед 13 гру, 2020 12:20
Підкажіть, будь ласка, кешбек який відображається в Приват24, який механізм його використання?
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sergikkc007
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Додано: Нед 13 гру, 2020 12:27
sergikkc007 написав:
Підкажіть, будь ласка, кешбек який відображається в Приват24, який механізм його використання?
По идее должен сам упасть на карту через месяц после того как вам карту подключили к кэшбеку. По крайней мере так вещает горячка.
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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Flamingo
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Додано: Нед 13 гру, 2020 14:32
Сегодня при покупке продктов
"Продукты: Супермаркет " ВАРУС", Київ, вул. Бажана, 10 а (сумма покупки 532.7 грн, кэшбэк - 5 %)"
реально начислили 5,76 грн. Баланс кешбека после операции 605,60 грн.
Подбил суммы и увидел, что это четко календарный лимит 500 грн за декабрьские операции.
Будьте бдительны!
- 55 грн за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/promo/?ref=n6UtZre
- 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
- 50 грн за оформление #PudraCard https://clc.am/TppC_A
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Додано: Нед 13 гру, 2020 14:40
sergikkc007 написав:
Підкажіть, будь ласка, кешбек який відображається в Приват24, який механізм його використання?
схоже ще ніхто не має досвіду його отримання.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
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unicdima
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Додано: Нед 13 гру, 2020 16:33
unicdima написав: sergikkc007 написав:
Підкажіть, будь ласка, кешбек який відображається в Приват24, який механізм його використання?
схоже ще ніхто не має досвіду його отримання.
Ну почему. Моему товарищу дали кэшбек 5 ноября. А 5 декабря накопленное за месяц упало ему на карту
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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Додано: Нед 13 гру, 2020 20:57
unicdima написав:
схоже ще ніхто не має досвіду його отримання.
я подобний кешбек получал в свое время с карти А-банка. Точно зачислили через месяц .
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
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Goodman
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