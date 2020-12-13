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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8765876687678768
Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 12:42

Re: Приватбанк

Агриколь и моня. Это все. А какие нужно? Найду.
wadimk
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 12:44

wadimk в лс написал
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 12:20

Підкажіть, будь ласка, кешбек який відображається в Приват24, який механізм його використання?
sergikkc007
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 12:27

  sergikkc007 написав:Підкажіть, будь ласка, кешбек який відображається в Приват24, який механізм його використання?

По идее должен сам упасть на карту через месяц после того как вам карту подключили к кэшбеку. По крайней мере так вещает горячка.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
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Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 14:32

Re: Приватбанк

Сегодня при покупке продктов
"Продукты: Супермаркет " ВАРУС", Київ, вул. Бажана, 10 а (сумма покупки 532.7 грн, кэшбэк - 5 %)"
реально начислили 5,76 грн. Баланс кешбека после операции 605,60 грн.

Подбил суммы и увидел, что это четко календарный лимит 500 грн за декабрьские операции.

Будьте бдительны!
  • 55 грн за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/promo/?ref=n6UtZre
  • 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
  • 50 грн за оформление #PudraCard https://clc.am/TppC_A
ramzes4
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 14:40

  sergikkc007 написав:Підкажіть, будь ласка, кешбек який відображається в Приват24, який механізм його використання?

схоже ще ніхто не має досвіду його отримання.
Увага, на форумі порохата цензура.
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unicdima
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 16:33

  unicdima написав:
  sergikkc007 написав:Підкажіть, будь ласка, кешбек який відображається в Приват24, який механізм його використання?

схоже ще ніхто не має досвіду його отримання.

Ну почему. Моему товарищу дали кэшбек 5 ноября. А 5 декабря накопленное за месяц упало ему на карту
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
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Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 20:57

Re: Приватбанк

  unicdima написав:схоже ще ніхто не має досвіду його отримання.
я подобний кешбек получал в свое время с карти А-банка. Точно зачислили через месяц .
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Goodman
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 23:23

Re: Приватбанк

моей маме что-то девочка из привата напаривала, но я сказал - нафиг играть в эти игры с приватом. У нас с моно не сложилось так как мама забывала выбрать категории кешбека в начале месяца :( ибо уведомления перестали приходить , да и с уведомлениями тоже забывала, а у привата будет еще более запутано наверное , так что ну их нафи_г
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
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