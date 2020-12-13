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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8766876787688769
Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 17:31

Не, ну обидно аж. Кому-то какие-то плюшки за неактивность карты подкидывают, кэшбэк... А мне просто звонят и просят совершить какую-нибудь операцию по карте, абсолютно бесплатно. Аж обидно.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 17:35

  M-Audio написав:Не, ну обидно аж. Кому-то какие-то плюшки за неактивность карты подкидывают, кэшбэк... А мне просто звонят и просят совершить какую-нибудь операцию по карте, абсолютно бесплатно. Аж обидно.

В інших банках юзаєте плюшки...мабуть. Ні?
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 17:38

  Квесторе_поверніться написав:
  M-Audio написав:Не, ну обидно аж. Кому-то какие-то плюшки за неактивность карты подкидывают, кэшбэк... А мне просто звонят и просят совершить какую-нибудь операцию по карте, абсолютно бесплатно. Аж обидно.

В інших банках юзаєте плюшки...мабуть. Ні?

В межах можливого, звісно. Але як вони про це можуть дізнатись? Навіть кредитним лімітом не користуюсь, що теоретично можна було б побачити.
M-Audio
 
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  #<1 ... 8766876787688769
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