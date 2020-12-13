|
|
|
Приватбанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 14 гру, 2020 17:31
Не, ну обидно аж. Кому-то какие-то плюшки за неактивность карты подкидывают, кэшбэк... А мне просто звонят и просят совершить какую-нибудь операцию по карте, абсолютно бесплатно. Аж обидно.
-
M-Audio
-
-
- Повідомлень: 1902
- З нами з: 23.03.11
- Подякував: 326 раз.
- Подякували: 299 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 14 гру, 2020 17:35
M-Audio написав:
Не, ну обидно аж. Кому-то какие-то плюшки за неактивность карты подкидывают, кэшбэк... А мне просто звонят и просят совершить какую-нибудь операцию по карте, абсолютно бесплатно. Аж обидно.
В інших банках юзаєте плюшки...мабуть. Ні?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 35460
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1777 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 14 гру, 2020 17:38
Квесторе_поверніться написав: M-Audio написав:
Не, ну обидно аж. Кому-то какие-то плюшки за неактивность карты подкидывают, кэшбэк... А мне просто звонят и просят совершить какую-нибудь операцию по карте, абсолютно бесплатно. Аж обидно.
В інших банках юзаєте плюшки...мабуть. Ні?
В межах можливого, звісно. Але як вони про це можуть дізнатись? Навіть кредитним лімітом не користуюсь, що теоретично можна було б побачити.
-
M-Audio
-
-
- Повідомлень: 1902
- З нами з: 23.03.11
- Подякував: 326 раз.
- Подякували: 299 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Aps
, Hit777
, jay2004
, kostya77
, ramaz
, wolt450
, yuri_m
, Квесторе_поверніться
, Искатель
і 3 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, ShtormK
, Модератор
|