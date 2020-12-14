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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 14 гру, 2020 17:31
Не, ну обидно аж. Кому-то какие-то плюшки за неактивность карты подкидывают, кэшбэк... А мне просто звонят и просят совершить какую-нибудь операцию по карте, абсолютно бесплатно. Аж обидно.
Додано: Пон 14 гру, 2020 17:35
В інших банках юзаєте плюшки...мабуть. Ні?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Додано: Пон 14 гру, 2020 17:38
В межах можливого, звісно. Але як вони про це можуть дізнатись? Навіть кредитним лімітом не користуюсь, що теоретично можна було б побачити.
Додано: Пон 14 гру, 2020 20:30
Если поддаётесь на уговоры - то кешбек получается, но не Вам
Biden's Laptop Matters
Додано: Вів 15 гру, 2020 01:20
продолжение истории:
карта таки блоканулась - даже не продлилась на "карантинные" 2 месяца (т.е. человек пробовал снимать деньги в банкомате и платить в терминале привата с просроченной картой)
пенсия зашла на счёт.
пенсию можно снимать теперь только в кассе с паспортом (что пенс теперь и делает)
ну и банка не стесняется брать за это 5 грн. комиссии (типа за снятие через кассу без карты)
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
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