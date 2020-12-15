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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 16 гру, 2020 00:37
Хтось може підказати, обмеження кешбеку у 500 грн - це до сплати податків чи вже після? І ще питання: система автоматично не дає назбирати кешбек більше ліміту чи назбирати можна скільки завгодно, але все зайве потім згорить?
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