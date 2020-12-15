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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 16 гру, 2020 00:37
Хтось може підказати, обмеження кешбеку у 500 грн - це до сплати податків чи вже після? І ще питання: система автоматично не дає назбирати кешбек більше ліміту чи назбирати можна скільки завгодно, але все зайве потім згорить?
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Додано: Сер 16 гру, 2020 06:43
kharkiver ви назбирали 500 грн кешбеку і все. на виході отримаєте = 500*0,805
це не спосіб збагачення, це просто миттеве заохочення, для сплячих карт.
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Додано: Сер 16 гру, 2020 08:38
Re: Приватбанк
Вроде бы писали что даёт собрать 500 грн чистыми. Т.е. 621,12 грязными, чтобы на выходе было 500
Додано: Сер 16 гру, 2020 12:06
До уплаты налогов.
Система не даст накопить больше 500 грн в календарный месяц.
Додано: Сер 16 гру, 2020 12:28
У мене система вже відображає більше 500 грн кешбеку, саме тому і питаю. Маю зараз вирішити, чи продовжувати використовувати цю картку, чи перейти на інші.
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Додано: Сер 16 гру, 2020 12:35
kharkiver, ну так у вас за ноябрь что-то начислено, если я правильно понимаю.
Посчитайте, сколько начислено именно в декабре. 500 минус сумма кешбека за декабрь покажет, сколько еще можно насобирать.
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