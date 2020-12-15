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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8767876887698770
Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 00:37

Хтось може підказати, обмеження кешбеку у 500 грн - це до сплати податків чи вже після? І ще питання: система автоматично не дає назбирати кешбек більше ліміту чи назбирати можна скільки завгодно, але все зайве потім згорить?
Код для отримання додаткового бонусу (50 грн) за програмою "Бонус до депозиту" (https://minfin.com.ua/bonus/deposits-bonus/): O3P15BU Пригощайтеся! :D
kharkiver
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 06:43

kharkiver ви назбирали 500 грн кешбеку і все. на виході отримаєте = 500*0,805
це не спосіб збагачення, це просто миттеве заохочення, для сплячих карт.
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Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 08:38

Re: Приватбанк

Вроде бы писали что даёт собрать 500 грн чистыми. Т.е. 621,12 грязными, чтобы на выходе было 500
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 12:06

  kharkiver написав:Хтось може підказати, обмеження кешбеку у 500 грн - це до сплати податків чи вже після? І ще питання: система автоматично не дає назбирати кешбек більше ліміту чи назбирати можна скільки завгодно, але все зайве потім згорить?

До уплаты налогов.
Система не даст накопить больше 500 грн в календарный месяц.
  • 55 грн за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/promo/?ref=n6UtZre
  • 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
  • 50 грн за оформление #PudraCard https://clc.am/TppC_A
ramzes4
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 12:28

  ramzes4 написав:
  kharkiver написав:Хтось може підказати, обмеження кешбеку у 500 грн - це до сплати податків чи вже після? І ще питання: система автоматично не дає назбирати кешбек більше ліміту чи назбирати можна скільки завгодно, але все зайве потім згорить?

До уплаты налогов.
Система не даст накопить больше 500 грн в календарный месяц.

У мене система вже відображає більше 500 грн кешбеку, саме тому і питаю. Маю зараз вирішити, чи продовжувати використовувати цю картку, чи перейти на інші.
Код для отримання додаткового бонусу (50 грн) за програмою "Бонус до депозиту" (https://minfin.com.ua/bonus/deposits-bonus/): O3P15BU Пригощайтеся! :D
kharkiver
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 12:35

kharkiver, ну так у вас за ноябрь что-то начислено, если я правильно понимаю.
Посчитайте, сколько начислено именно в декабре. 500 минус сумма кешбека за декабрь покажет, сколько еще можно насобирать.
  • 55 грн за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/promo/?ref=n6UtZre
  • 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
  • 50 грн за оформление #PudraCard https://clc.am/TppC_A
ramzes4
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