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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8768876987708771>
Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 00:37

Хтось може підказати, обмеження кешбеку у 500 грн - це до сплати податків чи вже після? І ще питання: система автоматично не дає назбирати кешбек більше ліміту чи назбирати можна скільки завгодно, але все зайве потім згорить?
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kharkiver
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 06:43

kharkiver ви назбирали 500 грн кешбеку і все. на виході отримаєте = 500*0,805
це не спосіб збагачення, це просто миттеве заохочення, для сплячих карт.
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Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 08:38

Re: Приватбанк

Вроде бы писали что даёт собрать 500 грн чистыми. Т.е. 621,12 грязными, чтобы на выходе было 500
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 12:06

  kharkiver написав:Хтось може підказати, обмеження кешбеку у 500 грн - це до сплати податків чи вже після? І ще питання: система автоматично не дає назбирати кешбек більше ліміту чи назбирати можна скільки завгодно, але все зайве потім згорить?

До уплаты налогов.
Система не даст накопить больше 500 грн в календарный месяц.
  • 55 грн за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/promo/?ref=n6UtZre
  • 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
  • 50 грн за оформление #PudraCard https://clc.am/TppC_A
ramzes4
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 12:28

  ramzes4 написав:
  kharkiver написав:Хтось може підказати, обмеження кешбеку у 500 грн - це до сплати податків чи вже після? І ще питання: система автоматично не дає назбирати кешбек більше ліміту чи назбирати можна скільки завгодно, але все зайве потім згорить?

До уплаты налогов.
Система не даст накопить больше 500 грн в календарный месяц.

У мене система вже відображає більше 500 грн кешбеку, саме тому і питаю. Маю зараз вирішити, чи продовжувати використовувати цю картку, чи перейти на інші.
Код для отримання додаткового бонусу (50 грн) за програмою "Бонус до депозиту" (https://minfin.com.ua/bonus/deposits-bonus/): O3P15BU Пригощайтеся! :D
kharkiver
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 12:35

kharkiver, ну так у вас за ноябрь что-то начислено, если я правильно понимаю.
Посчитайте, сколько начислено именно в декабре. 500 минус сумма кешбека за декабрь покажет, сколько еще можно насобирать.
  • 55 грн за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/promo/?ref=n6UtZre
  • 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
  • 50 грн за оформление #PudraCard https://clc.am/TppC_A
ramzes4
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 14:51

А этот акционный кешбек как-то вручную надо вывести или в конце месяца он сам упадет на карту?
antey718
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 14:58

Re: Приватбанк

antey718 написав:А этот акционный кешбек как-то вручную надо вывести или в конце месяца он сам упадет на карту?

Зі слів підримки протягом 10 днів після закінчення 30-ти денного терміну з дати надходження відповідної пропозиції кошти автоматично виплатять на бонус+ чи карту в залежності від умов, що були в пропозиції.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 15:47

Але це - #зеленелайно.
Тут завжди треба бути готовим до кидка!
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 18:01

Ок, у чаті сказали, що ліміт кешбеку в 500 грн - це "чистими", після сплати податків (тобто "брудними" - 621,12 грн), і це на весь період у 30 днів, незалежно від того, припадає він на один календарний місяць чи два.
Код для отримання додаткового бонусу (50 грн) за програмою "Бонус до депозиту" (https://minfin.com.ua/bonus/deposits-bonus/): O3P15BU Пригощайтеся! :D
kharkiver
 
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