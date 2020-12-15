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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 16 гру, 2020 18:07
Сам упаде, але не відразу, а із суттєвою затримкою. До того ж треба мати на увазі, що в Приват24 він буде відображений лише протягом періоду, коли можливе його нарахування, тобто якщо ваш період закінчується сьогодні, то завтра в Приват24 ви побачите обнулений кешбек, хоча на картку нічого не впаде. Тому раджу в останній чи навіть передостанній день заскриншотити його собі, аби потім знати, скільки має бути нараховано - стикався вже з таким цього літа та минулого року.
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Додано: Сер 16 гру, 2020 18:10
У "моїх рахунках" між "страховками" та "бонус плюс".
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Додано: Сер 16 гру, 2020 18:12
Мій, до речі, вже обнулився, хоча до закінчення ще було 2 дні...
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