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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8768876987708771
Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 18:05

kharkiver а де в Приваті можна побачити скільки накапало кешбеку?
pavel_good
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 18:07

  antey718 написав:А этот акционный кешбек как-то вручную надо вывести или в конце месяца он сам упадет на карту?

Сам упаде, але не відразу, а із суттєвою затримкою. До того ж треба мати на увазі, що в Приват24 він буде відображений лише протягом періоду, коли можливе його нарахування, тобто якщо ваш період закінчується сьогодні, то завтра в Приват24 ви побачите обнулений кешбек, хоча на картку нічого не впаде. Тому раджу в останній чи навіть передостанній день заскриншотити його собі, аби потім знати, скільки має бути нараховано - стикався вже з таким цього літа та минулого року.
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 18:10

  pavel_good написав:kharkiver а де в Приваті можна побачити скільки накапало кешбеку?

У "моїх рахунках" між "страховками" та "бонус плюс".
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 18:12

  kharkiver написав:
  antey718 написав:А этот акционный кешбек как-то вручную надо вывести или в конце месяца он сам упадет на карту?

Сам упаде, але не відразу, а із суттєвою затримкою. До того ж треба мати на увазі, що в Приват24 він буде відображений лише протягом періоду, коли можливе його нарахування, тобто якщо ваш період закінчується сьогодні, то завтра в Приват24 ви побачите обнулений кешбек, хоча на картку нічого не впаде. Тому раджу в останній чи навіть передостанній день заскриншотити його собі, аби потім знати, скільки має бути нараховано - стикався вже з таким цього літа та минулого року.

Мій, до речі, вже обнулився, хоча до закінчення ще було 2 дні... :?
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kharkiver
 
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  #<1 ... 8768876987708771
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