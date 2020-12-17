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Приватбанк
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Додано: Сер 16 гру, 2020 18:05
kharkiver а де в Приваті можна побачити скільки накапало кешбеку?
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pavel_good
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Додано: Сер 16 гру, 2020 18:07
antey718 написав:
А этот акционный кешбек как-то вручную надо вывести или в конце месяца он сам упадет на карту?
Сам упаде, але не відразу, а із суттєвою затримкою. До того ж треба мати на увазі, що в Приват24 він буде відображений лише протягом періоду, коли можливе його нарахування, тобто якщо ваш період закінчується сьогодні, то завтра в Приват24 ви побачите обнулений кешбек, хоча на картку нічого не впаде. Тому раджу в останній чи навіть передостанній день заскриншотити його собі, аби потім знати, скільки має бути нараховано - стикався вже з таким цього літа та минулого року.
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Додано: Сер 16 гру, 2020 18:10
pavel_good написав:kharkiver
а де в Приваті можна побачити скільки накапало кешбеку?
У "моїх рахунках" між "страховками" та "бонус плюс".
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Додано: Сер 16 гру, 2020 18:12
kharkiver написав: antey718 написав:
А этот акционный кешбек как-то вручную надо вывести или в конце месяца он сам упадет на карту?
Сам упаде, але не відразу, а із суттєвою затримкою. До того ж треба мати на увазі, що в Приват24 він буде відображений лише протягом періоду, коли можливе його нарахування, тобто якщо ваш період закінчується сьогодні, то завтра в Приват24 ви побачите обнулений кешбек, хоча на картку нічого не впаде. Тому раджу в останній чи навіть передостанній день заскриншотити його собі, аби потім знати, скільки має бути нараховано - стикався вже з таким цього літа та минулого року.
Мій, до речі, вже обнулився, хоча до закінчення ще було 2 дні...
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Додано: Чет 17 гру, 2020 11:33
Подскажите пожалуйста как на моно белую с универсальной выйти с минюзатратами?
есть моно, а-банка (обе), форвард, ТАС, прозапас.
Буду благодарен
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aseteen
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Додано: Чет 17 гру, 2020 13:24
выйти с привата? пишите в лс
КБ за открытие карты
*оформляется через вайбер
- 50грн koko дебет |100+100грн koko кредит | http://lx4.me/c/v4CXd3P7
- 50грн todobank | https://todobank.page.link/M6Wb
- 50грн a-bank | https://abank24.page.link/KLjC
- 50грн monobank | https://monobank.ua/r/D32d
- 100грн pumb всекарта/всеможу* | v.pumb.ua/bc5CfE
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wtf
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Додано: Чет 17 гру, 2020 19:03
може уже було, але де побачити загальну суму нарахованого кешбеку?
UPD: знайшов в меню, але щось він набагато менший ніж те, що мало би бути по операціях
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balance
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