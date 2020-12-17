RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Приватбанк

Приватбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8769877087718772>
Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 18:05

kharkiver а де в Приваті можна побачити скільки накапало кешбеку?
pavel_good
Аватар користувача
 
Повідомлень: 344
З нами з: 19.06.08
Подякував: 7 раз.
Подякували: 92 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 18:07

  antey718 написав:А этот акционный кешбек как-то вручную надо вывести или в конце месяца он сам упадет на карту?

Сам упаде, але не відразу, а із суттєвою затримкою. До того ж треба мати на увазі, що в Приват24 він буде відображений лише протягом періоду, коли можливе його нарахування, тобто якщо ваш період закінчується сьогодні, то завтра в Приват24 ви побачите обнулений кешбек, хоча на картку нічого не впаде. Тому раджу в останній чи навіть передостанній день заскриншотити його собі, аби потім знати, скільки має бути нараховано - стикався вже з таким цього літа та минулого року.
Код для отримання додаткового бонусу (50 грн) за програмою "Бонус до депозиту" (https://minfin.com.ua/bonus/deposits-bonus/): O3P15BU Пригощайтеся! :D
kharkiver
 
Повідомлень: 111
З нами з: 02.04.15
Подякував: 17 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 18:10

  pavel_good написав:kharkiver а де в Приваті можна побачити скільки накапало кешбеку?

У "моїх рахунках" між "страховками" та "бонус плюс".
Код для отримання додаткового бонусу (50 грн) за програмою "Бонус до депозиту" (https://minfin.com.ua/bonus/deposits-bonus/): O3P15BU Пригощайтеся! :D
kharkiver
 
Повідомлень: 111
З нами з: 02.04.15
Подякував: 17 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 18:12

  kharkiver написав:
  antey718 написав:А этот акционный кешбек как-то вручную надо вывести или в конце месяца он сам упадет на карту?

Сам упаде, але не відразу, а із суттєвою затримкою. До того ж треба мати на увазі, що в Приват24 він буде відображений лише протягом періоду, коли можливе його нарахування, тобто якщо ваш період закінчується сьогодні, то завтра в Приват24 ви побачите обнулений кешбек, хоча на картку нічого не впаде. Тому раджу в останній чи навіть передостанній день заскриншотити його собі, аби потім знати, скільки має бути нараховано - стикався вже з таким цього літа та минулого року.

Мій, до речі, вже обнулився, хоча до закінчення ще було 2 дні... :?
Код для отримання додаткового бонусу (50 грн) за програмою "Бонус до депозиту" (https://minfin.com.ua/bonus/deposits-bonus/): O3P15BU Пригощайтеся! :D
kharkiver
 
Повідомлень: 111
З нами з: 02.04.15
Подякував: 17 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 11:33

  Мизантрóп написав:
  wadimk написав:И подскажите в личку плиз способ перевода денег на моню с минимальными затратами.
карты каких ещё банков в наличии есть,без кредитных ессно?
рекомендую https://www.goodram.com/ru/products/ssd ... -sata-iii/


Подскажите пожалуйста как на моно белую с универсальной выйти с минюзатратами?
есть моно, а-банка (обе), форвард, ТАС, прозапас.
Буду благодарен
aseteen
Аватар користувача
 
Повідомлень: 154
З нами з: 05.06.12
Подякував: 52 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 13:24

Re: Приватбанк

выйти с привата? пишите в лс
КБ за открытие карты
  • 50грн koko дебет |100+100грн koko кредит | http://lx4.me/c/v4CXd3P7
  • 50грн todobank | https://todobank.page.link/M6Wb
  • 50грн a-bank | https://abank24.page.link/KLjC
  • 50грн monobank | https://monobank.ua/r/D32d
  • 100грн pumb всекарта/всеможу* | v.pumb.ua/bc5CfE
*оформляется через вайбер
wtf
Аватар користувача
 
Повідомлень: 79
З нами з: 29.11.20
Подякував: 4 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 19:03

може уже було, але де побачити загальну суму нарахованого кешбеку?
UPD: знайшов в меню, але щось він набагато менший ніж те, що мало би бути по операціях
balance
 
Повідомлень: 200
З нами з: 24.12.16
Подякував: 9 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 22:43

Re: Приватбанк

оплата наложки на укрпочте из интернет магаза прошла с кэшбэком
andreyiskra
 
Повідомлень: 1036
З нами з: 28.01.15
Подякував: 7 раз.
Подякували: 45 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 22:51

Re: Приватбанк

Тоже намного меньший кешбек. Думаю, что начисление кешбека идет по проводке, а не блокировке. Ну и 14 дней тоже выдерживают
kolyuchy
 
Повідомлень: 422
З нами з: 17.04.14
Подякував: 41 раз.
Подякували: 53 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 22:52

Re: Приватбанк

andreyiskra написав: прошла с кэшбэком

Коваля на вас нема
stryzhko
 
Повідомлень: 1522
З нами з: 04.10.16
Подякував: 354 раз.
Подякували: 310 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8769877087718772>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Adast, gepa, killer bees, Lost і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (17675)
18.12.2020 00:09
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.