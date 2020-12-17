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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 16 гру, 2020 18:07
Сам упаде, але не відразу, а із суттєвою затримкою. До того ж треба мати на увазі, що в Приват24 він буде відображений лише протягом періоду, коли можливе його нарахування, тобто якщо ваш період закінчується сьогодні, то завтра в Приват24 ви побачите обнулений кешбек, хоча на картку нічого не впаде. Тому раджу в останній чи навіть передостанній день заскриншотити його собі, аби потім знати, скільки має бути нараховано - стикався вже з таким цього літа та минулого року.
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Додано: Сер 16 гру, 2020 18:10
У "моїх рахунках" між "страховками" та "бонус плюс".
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Додано: Сер 16 гру, 2020 18:12
Мій, до речі, вже обнулився, хоча до закінчення ще було 2 дні...
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Додано: Чет 17 гру, 2020 11:33
Подскажите пожалуйста как на моно белую с универсальной выйти с минюзатратами?
есть моно, а-банка (обе), форвард, ТАС, прозапас.
Буду благодарен
Додано: Чет 17 гру, 2020 13:24
Re: Приватбанк
выйти с привата? пишите в лс
КБ за открытие карты
Додано: Чет 17 гру, 2020 19:03
може уже було, але де побачити загальну суму нарахованого кешбеку?
UPD: знайшов в меню, але щось він набагато менший ніж те, що мало би бути по операціях
Додано: Чет 17 гру, 2020 22:43
Re: Приватбанк
оплата наложки на укрпочте из интернет магаза прошла с кэшбэком
Додано: Чет 17 гру, 2020 22:51
Re: Приватбанк
Тоже намного меньший кешбек. Думаю, что начисление кешбека идет по проводке, а не блокировке. Ну и 14 дней тоже выдерживают
Додано: Чет 17 гру, 2020 22:52
Re: Приватбанк
Коваля на вас нема
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