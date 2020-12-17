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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 17 гру, 2020 23:02
Re: Приватбанк
Хм... максимум 500 грн кешбека выходит? Я в чатике спрашивал - говорили неограниченно
Додано: П'ят 18 гру, 2020 09:49
Re: Приватбанк
Кеш-бек по сплячим карткам відразу відображається в ІБ?
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