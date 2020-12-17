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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 17 гру, 2020 23:02
Re: Приватбанк
Хм... максимум 500 грн кешбека выходит? Я в чатике спрашивал - говорили неограниченно
Додано: П'ят 18 гру, 2020 09:49
Re: Приватбанк
Кеш-бек по сплячим карткам відразу відображається в ІБ?
Додано: П'ят 18 гру, 2020 13:36
Шановні форумчани!
Привітаємо довгоочікуваного представника банку
ПриватБанк
З повагою,
Додано: П'ят 18 гру, 2020 13:54
Re: Приватбанк
Вітаємо, сподіваємося на корисне та довготривале спілкування!
Додано: П'ят 18 гру, 2020 14:03
Re: Приватбанк
ПриватБанк, в этом месяце обнаружил случайно, что банк срезал лимит на рассрочку и сделал это тихо (без какого-либо уведомления).
ps Хохма. А в прошлом месяце банк предлагал условие, потрать 1к грн и мы тебе этот кр. лимит сохраним — сохранили, но рассрочку из-за других факторов убрали.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: П'ят 18 гру, 2020 14:19
настоящий
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Додано: П'ят 18 гру, 2020 14:48
Добрий день.
Ми постійно працюємо над розширенням функціоналу віддалених каналів. Інформація по рахунках, ліміти завжди доступні в особистому кабінеті Приват24
Продовжуйте активно користуватися послугами і продуктами банку, щоб наступного разу ваш ліміт був збільшений.
Додано: П'ят 18 гру, 2020 15:06
Re: Приватбанк
ПриватБанк, это получается, что всякий спам вы через какие только каналы не шлёте, а вот перед снижением или обнулением лимита на рассрочку даже не удосужились уведомление выслать?
Нет, чтобы взять и своим технарчм настучать, что за дела — почему клиента не уведомили и не выслали инструкцию как картой надо пользоваться...
ps Сюда по шаблону ответ, что Вы здесь будите в ветке, что нет — я такие ответы и через другие каналы послушаю
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: П'ят 18 гру, 2020 15:11
настоящий
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 15:13
Срочно отправить на переподготовку на ветку Альфы.
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