RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Приватбанк

Приватбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8770877187728773>
Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 23:02

Re: Приватбанк

Хм... максимум 500 грн кешбека выходит? Я в чатике спрашивал - говорили неограниченно
kolyuchy
 
Повідомлень: 422
З нами з: 17.04.14
Подякував: 41 раз.
Подякували: 53 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 09:49

Re: Приватбанк

Кеш-бек по сплячим карткам відразу відображається в ІБ?
V2
4
 
Повідомлень: 6915
З нами з: 03.07.09
Подякував: 256 раз.
Подякували: 1187 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 13:36

Шановні форумчани!

Привітаємо довгоочікуваного представника банку :)

ПриватБанк

З повагою,
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 2243
З нами з: 14.09.13
Подякував: 486 раз.
Подякували: 1168 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 13:54

Re: Приватбанк

Вітаємо, сподіваємося на корисне та довготривале спілкування!
archvile
Аватар користувача
 
Повідомлень: 73
З нами з: 08.06.18
Подякував: 17 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 14:03

Re: Приватбанк

ПриватБанк, в этом месяце обнаружил случайно, что банк срезал лимит на рассрочку и сделал это тихо (без какого-либо уведомления).

ps Хохма. А в прошлом месяце банк предлагал условие, потрать 1к грн и мы тебе этот кр. лимит сохраним — сохранили, но рассрочку из-за других факторов убрали.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2766
З нами з: 08.03.18
Подякував: 303 раз.
Подякували: 418 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 14:19

  Ірина_ написав:Шановні форумчани!

Привітаємо довгоочікуваного представника банку :)

ПриватБанк

З повагою,

настоящий :?: 8)
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4910
З нами з: 03.12.14
Подякував: 736 раз.
Подякували: 888 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 14:48

  MASolomko написав:ПриватБанк, в этом месяце обнаружил случайно, что банк срезал лимит на рассрочку и сделал это тихо (без какого-либо уведомления).

ps Хохма. А в прошлом месяце банк предлагал условие, потрать 1к грн и мы тебе этот кр. лимит сохраним — сохранили, но рассрочку из-за других факторов убрали.


Добрий день.
Ми постійно працюємо над розширенням функціоналу віддалених каналів. Інформація по рахунках, ліміти завжди доступні в особистому кабінеті Приват24 https://www.privat24.ua/
Продовжуйте активно користуватися послугами і продуктами банку, щоб наступного разу ваш ліміт був збільшений.
ПриватБанк
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 1
З нами з: 18.12.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 15:06

Re: Приватбанк

ПриватБанк, это получается, что всякий спам вы через какие только каналы не шлёте, а вот перед снижением или обнулением лимита на рассрочку даже не удосужились уведомление выслать?
Нет, чтобы взять и своим технарчм настучать, что за дела — почему клиента не уведомили и не выслали инструкцию как картой надо пользоваться...

ps Сюда по шаблону ответ, что Вы здесь будите в ветке, что нет — я такие ответы и через другие каналы послушаю :D
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2766
З нами з: 08.03.18
Подякував: 303 раз.
Подякували: 418 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 15:11

  Мизантрóп написав:
  Ірина_ написав:Шановні форумчани!

Привітаємо довгоочікуваного представника банку :)

ПриватБанк

З повагою,

настоящий :?: 8)
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10324
З нами з: 03.11.08
Подякував: 777 раз.
Подякували: 2281 раз.
 
Профіль
1
6
2
Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 15:13

  MASolomko написав:ПриватБанк, это получается, что всякий спам вы через какие только каналы не шлёте, а вот перед снижением или обнулением лимита на рассрочку даже не удосужились уведомление выслать?
Нет, чтобы взять и своим технарчм настучать, что за дела — почему клиента не уведомили и не выслали инструкцию как картой надо пользоваться...

ps Сюда по шаблону ответ, что Вы здесь будите в ветке, что нет — я такие ответы и через другие каналы послушаю :D

Срочно отправить на переподготовку на ветку Альфы.
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10324
З нами з: 03.11.08
Подякував: 777 раз.
Подякували: 2281 раз.
 
Профіль
1
6
2
  #<1 ... 8770877187728773>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Flamingo, M-Audio, Кочевник і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.