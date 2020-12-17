Додано: П'ят 18 гру, 2020 17:21

Из последних факапов приватбанкаПозвонил какой то чмыреныш - представился сотрудником банка и предложил на ребенка сделать карту юниора. Я вежливо отказался - мол мне не надо.В результате сегодня приходит смс от говноприватбанка что можете забрать вашу карту юниора в любом отделении.Але приватбанк - вы там вообще людям недоплачиваете что они так себе KPI повышают?Позвонил на горячую линию - и понял что бежать пора с банка - до оператора так и не дозвонился.Любой нестандартный запрос банк решить не может (у меня например квитанции на коммуналку не подтянулись в privat24, хотел на горячей линии решить вопрос - фиг вам)В общем благодаря говноприватбанку я уже оплатил коммуналку в другом ИБ.Спасибо что помогли отказаться от ваших услуг.Всем добра