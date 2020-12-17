Слід підтримати шановного офПРеда Привата.
Всі зауваження Він (Вона) передасть наверх і банка стане кращою.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 18 гру, 2020 15:31
Слід підтримати шановного офПРеда Привата.
Всі зауваження Він (Вона) передасть наверх і банка стане кращою.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 17:21
Из последних факапов приватбанка
Позвонил какой то чмыреныш - представился сотрудником банка и предложил на ребенка сделать карту юниора. Я вежливо отказался - мол мне не надо.
В результате сегодня приходит смс от говноприватбанка что можете забрать вашу карту юниора в любом отделении.
Але приватбанк - вы там вообще людям недоплачиваете что они так себе KPI повышают?
Позвонил на горячую линию - и понял что бежать пора с банка - до оператора так и не дозвонился.
Любой нестандартный запрос банк решить не может (у меня например квитанции на коммуналку не подтянулись в privat24, хотел на горячей линии решить вопрос - фиг вам)
В общем благодаря говноприватбанку я уже оплатил коммуналку в другом ИБ.
Спасибо что помогли отказаться от ваших услуг.
Всем добра
Додано: П'ят 18 гру, 2020 17:32
Re: Приватбанк
Вот, если бы было указано конкретное отделение, то можно было гнать на мальчика. А так сообщение могла отправить сама система...
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: П'ят 18 гру, 2020 17:37
Re: Приватбанк
Так в них є песональні менеджери...може вони тему вирішать?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 18 гру, 2020 17:45
Додано: П'ят 18 гру, 2020 18:06
Re: Приватбанк
Это СМС рекламного характера, которое означает, что Вы можете пойти и оформить карту Юниора в любом отделении Привата. Мне такого плана СМС приходили пару лет назад. С тех пор менял телефон, не нашел тех СМС, но мне кажется там было не забрать, а типа получить. Ну в общем текст СМС меня никак не натолкнул на мысль, что эту карту уже оформили, осталось только ее забрать. Было понятно, что предлагают подойти и оформить.
Додано: П'ят 18 гру, 2020 18:15
Це Ваша думка.
Колись, коли не був клієнтом теж так думав.
Потім став клієнтом і подивився зсередини...деякі плюшки заюзав.
Зрозумів шо з банкою можна працювати. А проколи є, їх слід усувати.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 18 гру, 2020 18:21
Это у вас уже иммунитет просто. А вообще эти сообщения именно так и составляются, чтобы складывалось впечатление, что всё уже готово, и лежит-простаивает, только и ждёт, когда же вы, наконец, соизволите воспользоваться. Конечно же, по прибытии на место окажется, что вот сейчас и будут всё оформлять, а вас ваша карта из стопки болванок в отделении "ждала" не более, чем любого другого клиента.
Додано: П'ят 18 гру, 2020 18:23
Re: Приватбанк
Мне уже даже стало интересно, какая там точная формулировка
Додано: П'ят 18 гру, 2020 18:24
ПриватБанк
сделайте покупку акции в УКрБирже (их две)
зачем овгз копеечное?
откройте филию в Сейшельская республика. Так как Беня любил делать
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 Хозяин системы.
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