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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8771877287738774
Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 18:24

ПриватБанк

сделайте покупку акции в УКрБирже (их две)

зачем овгз копеечное?

откройте филию в Сейшельская республика. Так как Беня любил делать :)
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 18:25

  M-Audio написав:
  ingtrans написав:Ну в общем текст СМС меня никак не натолкнул на мысль, что эту карту уже оформили, осталось только ее забрать.
Это у вас уже иммунитет просто. А вообще эти сообщения именно так и составляются, чтобы складывалось впечатление, что всё уже готово, и лежит-простаивает, только и ждёт, когда же вы, наконец, соизволите воспользоваться. Конечно же, по прибытии на место окажется, что вот сейчас и будут всё оформлять, а вас ваша карта из стопки болванок в отделении "ждала" не более, чем любого другого клиента.

А карту Юніора в П24 батьків видно?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 18:28

  Квесторе_поверніться написав:
  M-Audio написав:
  ingtrans написав:Ну в общем текст СМС меня никак не натолкнул на мысль, что эту карту уже оформили, осталось только ее забрать.
Это у вас уже иммунитет просто. А вообще эти сообщения именно так и составляются, чтобы складывалось впечатление, что всё уже готово, и лежит-простаивает, только и ждёт, когда же вы, наконец, соизволите воспользоваться. Конечно же, по прибытии на место окажется, что вот сейчас и будут всё оформлять, а вас ваша карта из стопки болванок в отделении "ждала" не более, чем любого другого клиента.

А карту Юніора в П24 батьків видно?

Да.
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
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ingtrans
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 18:30

КОЛЕГИ!

всплакнем і згадаємо, сьогодні річниця...


"І вже 18 грудня Уряд прийняв рішення про входження держави в капітал банку."
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0 ... 0%BA%D1%83

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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 19:18

ПриватБанк
Можете пояснить, что произошло между банком и коммунальным предприятием КП ХТС, что платеж коммуналки идет с комиссией не 1 грн, как договорной, не 3 грн, как без договорной, а с комиссией в 0,5% минимум 5 грн ???
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 19:35

ПриватБанк
могут ли в чате поддержки сообщить код mcc код операции по карте или такая информация от работников поддержки скрыта? раз обращался с таким вопросом не смогли назвать mcc
КБ за открытие карты
  • 50грн koko дебет |100+100грн koko кредит | http://lx4.me/c/v4CXd3P7
  • 50грн todobank | https://todobank.page.link/M6Wb
  • 50грн a-bank | https://abank24.page.link/KLjC
  • 50грн monobank | https://monobank.ua/r/D32d
  • 100грн pumb всекарта/всеможу* | v.pumb.ua/bc5CfE
*оформляется через вайбер
wtf
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 19:37

Re: Приватбанк

  greenozon написав:всплакнем і згадаємо, сьогодні річниця...

мови нема - за три дні ВА не нарахували %%
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
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Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 19:47

Re: Приватбанк

  Goodman написав:мови нема - за три дні ВА не нарахували %%

Хіба було таке бізобразіє...не замітив?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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