ПриватБанк
сделайте покупку акции в УКрБирже (их две)
зачем овгз копеечное?
откройте филию в Сейшельская республика. Так как Беня любил делать
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 18 гру, 2020 18:24
ПриватБанк
сделайте покупку акции в УКрБирже (их две)
зачем овгз копеечное?
откройте филию в Сейшельская республика. Так как Беня любил делать
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 Хозяин системы.
Додано: П'ят 18 гру, 2020 18:25
А карту Юніора в П24 батьків видно?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 18 гру, 2020 18:28
Да.
Додано: П'ят 18 гру, 2020 18:30
КОЛЕГИ!
всплакнем і згадаємо, сьогодні річниця...
"І вже 18 грудня Уряд прийняв рішення про входження держави в капітал банку."
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 18 гру, 2020 19:18
ПриватБанк
Можете пояснить, что произошло между банком и коммунальным предприятием КП ХТС, что платеж коммуналки идет с комиссией не 1 грн, как договорной, не 3 грн, как без договорной, а с комиссией в 0,5% минимум 5 грн ???
Додано: П'ят 18 гру, 2020 19:35
ПриватБанк
могут ли в чате поддержки сообщить код mcc код операции по карте или такая информация от работников поддержки скрыта? раз обращался с таким вопросом не смогли назвать mcc
КБ за открытие карты
Додано: П'ят 18 гру, 2020 19:37
Re: Приватбанк
мови нема - за три дні ВА не нарахували %%
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Додано: П'ят 18 гру, 2020 19:47
Re: Приватбанк
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Зараз переглядають цей форум: Avatar, kostya77, ramaz, ukrprom2014, wtf і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|