ПриватБанк написав:
Підкажіть, будь ласка, за якими реквізитами проводили платіж?
Мої платежі -> пошук за адресою -> Едина квитанція Харків
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 20:42
Мої платежі -> пошук за адресою -> Едина квитанція Харків
Додано: П'ят 18 гру, 2020 20:47
через пенса юзать 0%
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Додано: П'ят 18 гру, 2020 20:47
ПриватБанк, а як до Вас коректно звертатись?
Шановний офПРед чи шановна офПред?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 20:49
Крумханзл
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Додано: П'ят 18 гру, 2020 20:53
Колись представники банки тут чергували при Бєні і на аватарці писали свої імена і польтрети.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 18 гру, 2020 21:01
Re: Приватбанк
1-2 месяца после появления этого комиса такая история работала, сейчас и пенсу рисует те же 0,5% мин 5 грн.
И по прямым реквизитам заплатить неззя, пишет есть договор с поставщиком, используйте шаблон
хотя какой смысл платить коммуналку со своих в привате по прямым реквизитам
Додано: П'ят 18 гру, 2020 21:05
я вторые 10к уже оплачиваю комуналки по единой квитанции - всё 0% иначе б Моней,но у меня своя стратегия.
Рисует при сумме овер 2000,но до 2000 разбить не проблема ведь
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Додано: П'ят 18 гру, 2020 21:11
Это хорошо, но почему то именно с теплосетью в Харькове у привата появился этот комис, в том числе и для пенсионеров вне зависимости от суммы платежа.
Думаю todo-карту открыть от меги, только никак не пойму как у них грейс период считать
А карты привата стали полочными с их растущими аппетитами на комисы
Додано: П'ят 18 гру, 2020 21:15
Re: Приватбанк
ХЗ,при Гепе такого не было))
ТОДО сам Б-г велел для харьковчан,но лучше viewtopic.php?p=5124713#p5124713
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
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