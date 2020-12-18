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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8772877387748775
Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 20:42

  ПриватБанк написав:
  Kalgan написав:ПриватБанк
Можете пояснить, что произошло между банком и коммунальным предприятием КП ХТС, что платеж коммуналки идет с комиссией не 1 грн, как договорной, не 3 грн, как без договорной, а с комиссией в 0,5% минимум 5 грн ???

Підкажіть, будь ласка, за якими реквізитами проводили платіж?

Мої платежі -> пошук за адресою -> Едина квитанція Харків
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Kalgan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 20:47

  Kalgan написав:ПриватБанк
Можете пояснить, что произошло между банком и коммунальным предприятием КП ХТС, что платеж коммуналки идет с комиссией не 1 грн, как договорной, не 3 грн, как без договорной, а с комиссией в 0,5% минимум 5 грн ???

через пенса юзать 0%
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 20:47

ПриватБанк, а як до Вас коректно звертатись?
Шановний офПРед чи шановна офПред?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 20:49

  Квесторе_поверніться написав:ПриватБанк, а як до Вас коректно звертатись?
Шановний офПРед чи шановна офПред?

Крумханзл :mrgreen:
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 20:53

  Мизантрóп написав:
  Квесторе_поверніться написав:ПриватБанк, а як до Вас коректно звертатись?
Шановний офПРед чи шановна офПред?

Крумханзл :mrgreen:

Колись представники банки тут чергували при Бєні і на аватарці писали свої імена і польтрети.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 21:01

Re: Приватбанк

  Мизантрóп написав:через пенса юзать 0%

1-2 месяца после появления этого комиса такая история работала, сейчас и пенсу рисует те же 0,5% мин 5 грн.
И по прямым реквизитам заплатить неззя, пишет есть договор с поставщиком, используйте шаблон :|
хотя какой смысл платить коммуналку со своих в привате по прямым реквизитам :mrgreen:
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 21:05

  Kalgan написав:
  Мизантрóп написав:через пенса юзать 0%

1-2 месяца после появления этого комиса такая история работала, сейчас и пенсу рисует те же 0,5% мин 5 грн.
И по прямым реквизитам заплатить неззя, пишет есть договор с поставщиком, используйте шаблон :|
хотя какой смысл платить коммуналку со своих в привате по прямым реквизитам :mrgreen:

я вторые 10к уже оплачиваю комуналки по единой квитанции - всё 0% иначе б Моней,но у меня своя стратегия.
Рисует при сумме овер 2000,но до 2000 разбить не проблема ведь
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 21:11

  Мизантрóп написав:
  Kalgan написав:
  Мизантрóп написав:через пенса юзать 0%

1-2 месяца после появления этого комиса такая история работала, сейчас и пенсу рисует те же 0,5% мин 5 грн.
И по прямым реквизитам заплатить неззя, пишет есть договор с поставщиком, используйте шаблон :|
хотя какой смысл платить коммуналку со своих в привате по прямым реквизитам :mrgreen:

я вторые 10к уже оплачиваю комуналки по единой квитанции - всё 0% иначе б Моней,но у меня своя стратегия.
Рисует при сумме овер 2000,но до 2000 разбить не проблема ведь

Это хорошо, но почему то именно с теплосетью в Харькове у привата появился этот комис, в том числе и для пенсионеров вне зависимости от суммы платежа.
Думаю todo-карту открыть от меги, только никак не пойму как у них грейс период считать :|
А карты привата стали полочными с их растущими аппетитами на комисы :mrgreen:
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 21:15

Re: Приватбанк

  Kalgan написав:почему то именно с теплосетью в Харькове у привата появился этот комис
ХЗ,при Гепе такого не было))
ТОДО сам Б-г велел для харьковчан,но лучше viewtopic.php?p=5124713#p5124713
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Мизантрóп
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