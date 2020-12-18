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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8773877487758776
Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 22:06

Re: Приватбанк

купил в метро на 2918,20 грн, кэшбека дали почему-то 68,62 грн. если сложить весь кэшбек, то выходит 466,78 грн. после этого также выплатили кэшбек на карту 276.20 чистыми (343,11 грн).
что всё это значит?
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 22:12

ПриватБанк
вітаю вас на форумі!


недавно був анонс у вас щодо зменшення нарахування % на залишок
нагадайте будь ласка із якого числа
дякую наперед
+50грн !
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