купил в метро на 2918,20 грн, кэшбека дали почему-то 68,62 грн. если сложить весь кэшбек, то выходит 466,78 грн. после этого также выплатили кэшбек на карту 276.20 чистыми (343,11 грн).
что всё это значит?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 18 гру, 2020 22:06
Re: Приватбанк
купил в метро на 2918,20 грн, кэшбека дали почему-то 68,62 грн. если сложить весь кэшбек, то выходит 466,78 грн. после этого также выплатили кэшбек на карту 276.20 чистыми (343,11 грн).
что всё это значит?
Додано: П'ят 18 гру, 2020 22:12
ПриватБанк
вітаю вас на форумі!
недавно був анонс у вас щодо зменшення нарахування % на залишок
нагадайте будь ласка із якого числа
дякую наперед
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 18 гру, 2020 23:11
Додано: П'ят 18 гру, 2020 23:47
Maksi2
так сьогодні велике свято!
оф. представник появився
як тут не привітати!
PS тримаю кулаки щоб не вийшло як минуло разу
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 19 гру, 2020 00:13
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