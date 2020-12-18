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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8773877487758776
Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 22:06

Re: Приватбанк

купил в метро на 2918,20 грн, кэшбека дали почему-то 68,62 грн. если сложить весь кэшбек, то выходит 466,78 грн. после этого также выплатили кэшбек на карту 276.20 чистыми (343,11 грн).
что всё это значит?
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 22:12

ПриватБанк
вітаю вас на форумі!


недавно був анонс у вас щодо зменшення нарахування % на залишок
нагадайте будь ласка із якого числа
дякую наперед
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 23:11

  greenozon написав:ПриватБанк
вітаю вас на форумі!

Що, дійсно вітаєш чи тупо тролиш? :mrgreen:
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 23:47

Maksi2
так сьогодні велике свято!
оф. представник появився
як тут не привітати!

PS тримаю кулаки щоб не вийшло як минуло разу :lol:
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 00:13

  greenozon написав:Maksi2 PS тримаю кулаки щоб не вийшло як минуло разу :lol:

Зрозуміло тоді, але якщо в цього представника буде злісна риторика, або буде відчуватись недоброзичливість до людей, ворожість або демагогія, то нема що йому або їй тут робити.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 01:38

  Kalgan написав:
  Мизантрóп написав:ХЗ,при Гепе такого не было))

как раз таки при гепе. этому новому комису в привате для ХТС уже почти год.


ну значит теперь всё наладится
WachtAmRhein
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 07:04

Re: Приватбанк

  ПриватБанк написав:Не всі підприємства надають дані про заборгованість в онлайн режимі.
Дані по заборгованості по багатьом підприємствам оновлюються 1 раз в місяць, після того, як комунальне підприємство надсилає нові дані в банк.
Також ви можете уточнити актуальний розмір заборгованості за послугою безпосередньо у підприємства одержувача.
Получил точно такой же ответ по электронной почте с небольшим дополнением, а инцидент был в следующем.

У поставщика газа (UA473204780000026000924439696/42086719) есть два шаблона оплаты: один отдельный, а другой входит в единую квитанцию.

Вот на днях обратился в банк через почту, типа почему баланс на лицевом счёте в отдельном шаблоне отображается, а в единой квитанции нет. Один и тот же лицевой счёт, один и тот же адрес, один и тот же поставщик.

Удивительно, что после обращения исправили отображение балансов. Чудеса. Вот так в банк и обращайся за помощью. :(
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 12:52

  greenozon написав:ПриватБанк
вітаю вас на форумі!


недавно був анонс у вас щодо зменшення нарахування % на залишок
нагадайте будь ласка із якого числа
дякую наперед


Добрий день!
З 01.02.21 замість 6% буде 4% річних.
Відсотки нараховуються за кожен день за наявності на картці залишку від 100 грн.
ПриватБанк
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 14:08

ПриватБанк

вам не стыдно за комиссию 0,5% за сэп-платеж?
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Pig Lives Matter
IMPRINTER
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  #<1 ... 8773877487758776
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