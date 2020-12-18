купил в метро на 2918,20 грн, кэшбека дали почему-то 68,62 грн. если сложить весь кэшбек, то выходит 466,78 грн. после этого также выплатили кэшбек на карту 276.20 чистыми (343,11 грн).
что всё это значит?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 18 гру, 2020 22:06
Re: Приватбанк
купил в метро на 2918,20 грн, кэшбека дали почему-то 68,62 грн. если сложить весь кэшбек, то выходит 466,78 грн. после этого также выплатили кэшбек на карту 276.20 чистыми (343,11 грн).
что всё это значит?
Додано: П'ят 18 гру, 2020 22:12
ПриватБанк
вітаю вас на форумі!
недавно був анонс у вас щодо зменшення нарахування % на залишок
нагадайте будь ласка із якого числа
дякую наперед
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 18 гру, 2020 23:11
Додано: П'ят 18 гру, 2020 23:47
Maksi2
так сьогодні велике свято!
оф. представник появився
як тут не привітати!
PS тримаю кулаки щоб не вийшло як минуло разу
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 19 гру, 2020 00:13
Додано: Суб 19 гру, 2020 01:38
Додано: Суб 19 гру, 2020 07:04
Re: Приватбанк
Получил точно такой же ответ по электронной почте с небольшим дополнением, а инцидент был в следующем.
У поставщика газа (UA473204780000026000924439696/42086719) есть два шаблона оплаты: один отдельный, а другой входит в единую квитанцию.
Вот на днях обратился в банк через почту, типа почему баланс на лицевом счёте в отдельном шаблоне отображается, а в единой квитанции нет. Один и тот же лицевой счёт, один и тот же адрес, один и тот же поставщик.
Удивительно, что после обращения исправили отображение балансов. Чудеса. Вот так в банк и обращайся за помощью.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Суб 19 гру, 2020 12:52
Додано: Суб 19 гру, 2020 14:08
ПриватБанк
вам не стыдно за комиссию 0,5% за сэп-платеж?
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Pig Lives Matter
Додано: Суб 19 гру, 2020 14:33
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