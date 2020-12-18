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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 19 гру, 2020 14:33
https://www.youtube.com/watch?v=bVF2aA9z4Iw
IMPRINTER написав:ПриватБанк
вам не стыдно за комиссию 0,5% за сэп-платеж?
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
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хуторянка
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