Kalgan написав:ПриватБанк Можете пояснить, что произошло между банком и коммунальным предприятием КП ХТС, что платеж коммуналки идет с комиссией не 1 грн, как договорной, не 3 грн, как без договорной, а с комиссией в 0,5% минимум 5 грн ???
Підкажіть, будь ласка, за якими реквізитами проводили платіж?
Мої платежі -> пошук за адресою -> Едина квитанція Харків
Будь ласка, надайте ваші контакти, деталі платежу та посилання на відгук на нашу пошту help@pb.ua. Щоб ми могли детальніше перевірити інформацію.
Вопрос к представителю банка, это вы меня так с св.Николаем поздравили? Вчера отправили сообщение о выигрыше, а сегодня написали про ошибку. Я вас тоже поздравлю, положу ваши карты на полочку на полгода
ПриватБанк написав:Будь ласка, надайте ваші контакти, деталі платежу та посилання на відгук на нашу пошту help@pb.ua. Щоб ми могли детальніше перевірити інформацію.
С момента появления этой комиссии я перестал платить ХТС через ваш банк, поэтому нет деталей платежа Зачем тогда вы здесь, если нужно вопросы дублировать на емейл ??? не хотите разбираться с этим вопросом, так и напишите.
Востаннє редагувалось Kalgan в Суб 19 гру, 2020 20:06, всього редагувалось 1 раз.
Kalgan написав:Зачем тогда вы здесь, если нужно вопросы дублировать на емейл ???
Мне кажется вы просто путаете стиль работы Аллы со стилем #зеленелайно. Здесь никогда ничего подобного не будет. Местный стиль работы распылить проблему между разными исполнителями и по возможности заболтать ее. Так работают представители #зеленелайно во всех местах. Реальную помощь можно ждать только по самым примитивным вопросам. Если же проблема будет чуть сложнее, или не дай бог набокопорил сам банк - положительное для себя решение вопроса придется выгрызать причем не на форуме а в разных инстанциях, включая НБУ:(. Поэтому в случае с этим банком как никогда актуальна пословица: "Оставь надежду всяк сюда входящий"...
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
Kalgan написав:Зачем тогда вы здесь, если нужно вопросы дублировать на емейл ???
Мне кажется вы просто путаете стиль работы Аллы со стилем #зеленелайно. Здесь никогда ничего подобного не будет. Местный стиль работы распылить проьлему между разными исполнителями и по возможности заболтать ее. Так работают представители #зеленелайно во всех местах. Реальную помощь можно ждать только по самым примитивным вопросам. Если же проблема будет чуть сложнее, или не дай бог набокопорил сам банк - положительной для себя решение вопроса придется выгрызать . Поэтому в случае с этим банком как никогда актуальна пословица: "Оставь надежду всяк сюда входящий"...
да я особо и не рассчитывал пол года тут не платил и платить не буду, пока такой комис а может подружусь с мегой и приватовские карты станут полочными на 99.9%. а с другой стороны, нафига оф. представитель нужен, если он даже на уровне чата ничего сказать не может