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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8774877587768777
Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 14:33

  IMPRINTER написав:ПриватБанк

вам не стыдно за комиссию 0,5% за сэп-платеж?

https://www.youtube.com/watch?v=bVF2aA9z4Iw
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
хуторянка
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 16:59

  Kalgan написав:
  ПриватБанк написав:
  Kalgan написав:ПриватБанк
Можете пояснить, что произошло между банком и коммунальным предприятием КП ХТС, что платеж коммуналки идет с комиссией не 1 грн, как договорной, не 3 грн, как без договорной, а с комиссией в 0,5% минимум 5 грн ???

Підкажіть, будь ласка, за якими реквізитами проводили платіж?

Мої платежі -> пошук за адресою -> Едина квитанція Харків
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Будь ласка, надайте ваші контакти, деталі платежу та посилання на відгук на нашу пошту help@pb.ua. Щоб ми могли детальніше перевірити інформацію.
ПриватБанк
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 19:01

Вопрос к представителю банка, это вы меня так с св.Николаем поздравили?
Вчера отправили сообщение о выигрыше, а сегодня написали про ошибку.
Я вас тоже поздравлю, положу ваши карты на полочку на полгода :wink:

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FisherD
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 19:25

Re: Приватбанк

  ПриватБанк написав:Будь ласка, надайте ваші контакти, деталі платежу та посилання на відгук на нашу пошту help@pb.ua. Щоб ми могли детальніше перевірити інформацію.

С момента появления этой комиссии я перестал платить ХТС через ваш банк, поэтому нет деталей платежа :mrgreen:
Зачем тогда вы здесь, если нужно вопросы дублировать на емейл ???
не хотите разбираться с этим вопросом, так и напишите.
Востаннє редагувалось Kalgan в Суб 19 гру, 2020 20:06, всього редагувалось 1 раз.
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 20:06

  Kalgan написав:Зачем тогда вы здесь, если нужно вопросы дублировать на емейл ???

Мне кажется вы просто путаете стиль работы Аллы со стилем #зеленелайно. Здесь никогда ничего подобного не будет. Местный стиль работы распылить проблему между разными исполнителями и по возможности заболтать ее. Так работают представители #зеленелайно во всех местах. Реальную помощь можно ждать только по самым примитивным вопросам. Если же проблема будет чуть сложнее, или не дай бог набокопорил сам банк - положительное для себя решение вопроса придется выгрызать причем не на форуме а в разных инстанциях, включая НБУ:(.
Поэтому в случае с этим банком как никогда актуальна пословица: "Оставь надежду всяк сюда входящий"...
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 20:12

  Flamingo написав:
  Kalgan написав:Зачем тогда вы здесь, если нужно вопросы дублировать на емейл ???

Мне кажется вы просто путаете стиль работы Аллы со стилем #зеленелайно. Здесь никогда ничего подобного не будет. Местный стиль работы распылить проьлему между разными исполнителями и по возможности заболтать ее. Так работают представители #зеленелайно во всех местах. Реальную помощь можно ждать только по самым примитивным вопросам. Если же проблема будет чуть сложнее, или не дай бог набокопорил сам банк - положительной для себя решение вопроса придется выгрызать :(.
Поэтому в случае с этим банком как никогда актуальна пословица: "Оставь надежду всяк сюда входящий"...

да я особо и не рассчитывал :mrgreen:
пол года тут не платил и платить не буду, пока такой комис
а может подружусь с мегой и приватовские карты станут полочными на 99.9%.
а с другой стороны, нафига оф. представитель нужен, если он даже на уровне чата ничего сказать не может :mrgreen:
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 20:32

Re: Приватбанк

  ПриватБанк написав:Відсотки нараховуються за кожен день за наявності на картці залишку від 100 грн.

Це про які карти Ви мовите?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 21:18

  IMPRINTER написав:ПриватБанк

вам не стыдно за комиссию 0,5% за сэп-платеж?

Государство в лице Приватбанка протянуло руку клиентам Приватбанка.
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
ruvex
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 21:24

Re: Приватбанк

  Квесторе_поверніться написав:Це про які карти Ви мовите?

можливо универсальна , інші тре додатково ативувати.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Goodman
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