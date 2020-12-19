Kalgan
имхо- через мегаТОДО плачу два счета ЕРЦ-очень удобно + 1% кэшбэка за оплату любыми(не реклама)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 20 гру, 2020 09:34
Kalgan
имхо- через мегаТОДО плачу два счета ЕРЦ-очень удобно + 1% кэшбэка за оплату любыми(не реклама)
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
Додано: Нед 20 гру, 2020 13:02
что бы это значило?
Бриф проблемы:
клиент - мама 82 года. Смартфон отрицает, пользуется с внешней помощью ноутом очень редко.
чуть больше недели назад при входе с ноута в П24 запросили актуализацию данных.
Все необходимые страницы паспорта и ИДкод загрузили в П24.
Менеджер в телефонном разговоре подтвердил, что все нормально.
сегодня при входе в П24 опять краснеет требование актуализировать данные.
что делать?
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте
Додано: Нед 20 гру, 2020 13:05
В банкоматі скористатися картою.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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