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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8775877687778778
Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 09:34

Kalgan


имхо- через мегаТОДО плачу два счета ЕРЦ-очень удобно + 1% кэшбэка за оплату любыми(не реклама)
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
хуторянка
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 13:02

что бы это значило?

Бриф проблемы:
клиент - мама 82 года. Смартфон отрицает, пользуется с внешней помощью ноутом очень редко.
чуть больше недели назад при входе с ноута в П24 запросили актуализацию данных.
Все необходимые страницы паспорта и ИДкод загрузили в П24.
Менеджер в телефонном разговоре подтвердил, что все нормально.
сегодня при входе в П24 опять краснеет требование актуализировать данные.
что делать?
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте :shock:
Очкарик
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 13:05

  Очкарик написав:Бриф проблемы:
клиент - мама 82 года. Смартфон отрицает, пользуется с внешней помощью ноутом очень редко.
чуть больше недели назад при входе с ноута в П24 запросили актуализацию данных.
Все необходимые страницы паспорта и ИДкод загрузили в П24.
Менеджер в телефонном разговоре подтвердил, что все нормально.
сегодня при входе в П24 опять краснеет требование актуализировать данные.
что делать?

В банкоматі скористатися картою.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 13:54

  Квесторе_поверніться написав:
  Очкарик написав:Бриф проблемы:
клиент - мама 82 года. Смартфон отрицает, пользуется с внешней помощью ноутом очень редко.
чуть больше недели назад при входе с ноута в П24 запросили актуализацию данных.
Все необходимые страницы паспорта и ИДкод загрузили в П24.
Менеджер в телефонном разговоре подтвердил, что все нормально.
сегодня при входе в П24 опять краснеет требование актуализировать данные.
что делать?

В банкоматі скористатися картою.

или ТСО,смотря,что ближе,абы с пластика пин считать.
А представитель бы ответил в Пн. может быть: Будь ласка, надайте ваші контакти, деталі платежу та посилання на відгук на нашу пошту help@pb.ua. Щоб ми могли детальніше перевірити інформацію. :mrgreen:
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 14:13

  хуторянка написав:Kalgan


имхо- через мегаТОДО плачу два счета ЕРЦ-очень удобно + 1% кэшбэка за оплату любыми(не реклама)

+1 минус налоги - это слишком дорого, пока есть сибас и пумб
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 14:27

Re: Приватбанк

  Stringer написав:+1 минус налоги - это слишком дорого, пока есть сибас и пумб

как в пумбе платить коммуналку с кешбэком ?
Kalgan
 
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