Kalgan
имхо- через мегаТОДО плачу два счета ЕРЦ-очень удобно + 1% кэшбэка за оплату любыми(не реклама)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 20 гру, 2020 09:34
Kalgan
имхо- через мегаТОДО плачу два счета ЕРЦ-очень удобно + 1% кэшбэка за оплату любыми(не реклама)
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
Додано: Нед 20 гру, 2020 13:02
что бы это значило?
Бриф проблемы:
клиент - мама 82 года. Смартфон отрицает, пользуется с внешней помощью ноутом очень редко.
чуть больше недели назад при входе с ноута в П24 запросили актуализацию данных.
Все необходимые страницы паспорта и ИДкод загрузили в П24.
Менеджер в телефонном разговоре подтвердил, что все нормально.
сегодня при входе в П24 опять краснеет требование актуализировать данные.
что делать?
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте
Додано: Нед 20 гру, 2020 13:05
В банкоматі скористатися картою.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Нед 20 гру, 2020 13:54
или ТСО,смотря,что ближе,абы с пластика пин считать.
А представитель бы ответил в Пн. может быть: Будь ласка, надайте ваші контакти, деталі платежу та посилання на відгук на нашу пошту help@pb.ua. Щоб ми могли детальніше перевірити інформацію.
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Додано: Нед 20 гру, 2020 14:13
+1 минус налоги - это слишком дорого, пока есть сибас и пумб
Додано: Нед 20 гру, 2020 14:27
Re: Приватбанк
Додано: Нед 20 гру, 2020 15:05
Re: Приватбанк
Под актуализацией данных банк может просить актуализировать не только паспортные данные, но ещё и анкетные.
Согласитесь актуализировать данные и посмотрите что запрашивает. После проведения успешно сей процедуры банк в своём чате уведомляет об этом.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Нед 20 гру, 2020 15:08
С кредитной карты всеМожу оформленной по рефералке yasno. Зайдите в ветку пумба там это уже второй месяц обсасываеЦЦа
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
Додано: Нед 20 гру, 2020 19:36
Re: Приватбанк
я тоже 2 раза грузил и все неудачно , потом посмотрел, что грузилось в компе - часть файлов перевернуто, часть на боку. Поочередно все открыл в паинте и повернул в нужные стороны. ВСЕ , ВСЕ ПРОШЛО. В банкомат не ходил.
PS В Привате никто и пальцем не шолохнет , будет фото на боку никто не скажет и не перевернет.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
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