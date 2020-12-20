ПриватБанк написав:Будь ласка, надайте ваші контакти, деталі платежу та посилання на відгук на нашу пошту help@pb.ua. Щоб ми могли детальніше перевірити інформацію.
С момента появления этой комиссии я перестал платить ХТС через ваш банк, поэтому нет деталей платежа Зачем тогда вы здесь, если нужно вопросы дублировать на емейл ??? не хотите разбираться с этим вопросом, так и напишите.
Саме для того, щоб розібратись детальніше і запросили деталі платежу та реквізити, за якими він створюється.
ПриватБанк что за ерунда у вас происходит? В прошлом месяце я закрыл все голд-карты и счета, чтобы выйти из голд-клюба, открыл обычные, а теперь я, оказывается, опять являюсь "членом бесплатного голд-клуба", и добавить обычную жижитал-карту не могу, только голд... Какая процедура окончательного и бесповоротного выхода из голд-клюба, так, чтобы раз и навсегда, и чтобы без моего желания меня в ваши клюбы не подписывали?