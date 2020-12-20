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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8776877787788779
Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 20:14

  Kalgan написав:
  ПриватБанк написав:Будь ласка, надайте ваші контакти, деталі платежу та посилання на відгук на нашу пошту help@pb.ua. Щоб ми могли детальніше перевірити інформацію.

С момента появления этой комиссии я перестал платить ХТС через ваш банк, поэтому нет деталей платежа :mrgreen:
Зачем тогда вы здесь, если нужно вопросы дублировать на емейл ???
не хотите разбираться с этим вопросом, так и напишите.


Саме для того, щоб розібратись детальніше і запросили деталі платежу та реквізити, за якими він створюється.
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 20:57

  Kalgan написав:
  Stringer написав:+1 минус налоги - это слишком дорого, пока есть сибас и пумб

как в пумбе платить коммуналку с кешбэком ?

https://www.pumb.ua/yasno
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 11:48

ПриватБанк что за ерунда у вас происходит? В прошлом месяце я закрыл все голд-карты и счета, чтобы выйти из голд-клюба, открыл обычные, а теперь я, оказывается, опять являюсь "членом бесплатного голд-клуба", и добавить обычную жижитал-карту не могу, только голд... Какая процедура окончательного и бесповоротного выхода из голд-клюба, так, чтобы раз и навсегда, и чтобы без моего желания меня в ваши клюбы не подписывали?
vlad_g
 
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