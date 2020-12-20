ПриватБанк написав:Будь ласка, надайте ваші контакти, деталі платежу та посилання на відгук на нашу пошту help@pb.ua. Щоб ми могли детальніше перевірити інформацію.
С момента появления этой комиссии я перестал платить ХТС через ваш банк, поэтому нет деталей платежа Зачем тогда вы здесь, если нужно вопросы дублировать на емейл ??? не хотите разбираться с этим вопросом, так и напишите.
Саме для того, щоб розібратись детальніше і запросили деталі платежу та реквізити, за якими він створюється.
ПриватБанк что за ерунда у вас происходит? В прошлом месяце я закрыл все голд-карты и счета, чтобы выйти из голд-клюба, открыл обычные, а теперь я, оказывается, опять являюсь "членом бесплатного голд-клуба", и добавить обычную жижитал-карту не могу, только голд... Какая процедура окончательного и бесповоротного выхода из голд-клюба, так, чтобы раз и навсегда, и чтобы без моего желания меня в ваши клюбы не подписывали?
ПриватБанк написав:Будь ласка, надайте ваші контакти, деталі платежу та посилання на відгук на нашу пошту help@pb.ua. Щоб ми могли детальніше перевірити інформацію.
С момента появления этой комиссии я перестал платить ХТС через ваш банк, поэтому нет деталей платежа Зачем тогда вы здесь, если нужно вопросы дублировать на емейл ??? не хотите разбираться с этим вопросом, так и напишите.
Саме для того, щоб розібратись детальніше і запросили деталі платежу та реквізити, за якими він створюється.
платеж на счет UA793518230000026033301062313 КП ХТМ Перепроверил, старая версия П24, которая сразу комиссию показывает, насчитывает 0,5% минимум 3 грн.
ПриватБанк написав:достатньо закрити усі картки рівня Gold
Картки чи рахунки треба закривати? Й через який термін після цього можна відкривати нові, вже неголд? І як зрозуміти, що вже таки закрив ті голди, менагер в чаті або у відділенні щось побаче, підскаже?
vlad_g написав:ПриватБанк что за ерунда у вас происходит? В прошлом месяце я закрыл все голд-карты и счета, чтобы выйти из голд-клюба, открыл обычные, а теперь я, оказывается, опять являюсь "членом бесплатного голд-клуба", и добавить обычную жижитал-карту не могу, только голд... Какая процедура окончательного и бесповоротного выхода из голд-клюба, так, чтобы раз и навсегда, и чтобы без моего желания меня в ваши клюбы не подписывали?
Добрий день! Для того, щоб припинити участь у Gold клубі – достатньо закрити усі картки рівня Gold. У випадку додаткових запитань – напишіть, будь ласка, нам на пошту help@pb.ua . Будемо раді допомогти.
ПриватБанк написав:достатньо закрити усі картки рівня Gold
Картки чи рахунки треба закривати? Й через який термін після цього можна відкривати нові, вже неголд? І як зрозуміти, що вже таки закрив ті голди, менагер в чаті або у відділенні щось побаче, підскаже?
Потрібно закрити усі золоті картки. Ви можете закрити картку в Приват24, в меню: Гаманець - Картки - Вибір картки - Управління карткою/рахунком - Закрити картку - Подати заявку. Після чого, є можливість оформити звичайні картки.
Питання до представника банку: у батька є 2 картки КДВ: зарплатна і пенсійна. Так от термін дії пенсійної - 12/20. Як перевести пенсію на другу "зарплатну" КДВ дистанційно? Це можливо? Їхати у відділення не хотілося б - пандемія + з села не так легко вибратись.
ПриватБанк написав:достатньо закрити усі картки рівня Gold
Картки чи рахунки треба закривати? Й через який термін після цього можна відкривати нові, вже неголд? І як зрозуміти, що вже таки закрив ті голди, менагер в чаті або у відділенні щось побаче, підскаже?
Потрібно закрити усі золоті картки. Ви можете закрити картку в Приват24, в меню: Гаманець - Картки - Вибір картки - Управління карткою/рахунком - Закрити картку - Подати заявку. Після чого, є можливість оформити звичайні картки.
У гроші куди дінуться з цих карток? Залишаться на рахунках до яких я відкрию звичайні картки чи потрібно вивести залишки по рахунках з банку?