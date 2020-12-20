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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8777877887798780>
Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 20:14

  Kalgan написав:
  ПриватБанк написав:Будь ласка, надайте ваші контакти, деталі платежу та посилання на відгук на нашу пошту help@pb.ua. Щоб ми могли детальніше перевірити інформацію.

С момента появления этой комиссии я перестал платить ХТС через ваш банк, поэтому нет деталей платежа :mrgreen:
Зачем тогда вы здесь, если нужно вопросы дублировать на емейл ???
не хотите разбираться с этим вопросом, так и напишите.


Саме для того, щоб розібратись детальніше і запросили деталі платежу та реквізити, за якими він створюється.
ПриватБанк
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 20:57

  Kalgan написав:
  Stringer написав:+1 минус налоги - это слишком дорого, пока есть сибас и пумб

как в пумбе платить коммуналку с кешбэком ?

https://www.pumb.ua/yasno
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 11:48

ПриватБанк что за ерунда у вас происходит? В прошлом месяце я закрыл все голд-карты и счета, чтобы выйти из голд-клюба, открыл обычные, а теперь я, оказывается, опять являюсь "членом бесплатного голд-клуба", и добавить обычную жижитал-карту не могу, только голд... Какая процедура окончательного и бесповоротного выхода из голд-клюба, так, чтобы раз и навсегда, и чтобы без моего желания меня в ваши клюбы не подписывали?
vlad_g
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 12:31

  ПриватБанк написав:
  Kalgan написав:
  ПриватБанк написав:Будь ласка, надайте ваші контакти, деталі платежу та посилання на відгук на нашу пошту help@pb.ua. Щоб ми могли детальніше перевірити інформацію.

С момента появления этой комиссии я перестал платить ХТС через ваш банк, поэтому нет деталей платежа :mrgreen:
Зачем тогда вы здесь, если нужно вопросы дублировать на емейл ???
не хотите разбираться с этим вопросом, так и напишите.


Саме для того, щоб розібратись детальніше і запросили деталі платежу та реквізити, за якими він створюється.


платеж на счет UA793518230000026033301062313 КП ХТМ
Перепроверил, старая версия П24, которая сразу комиссию показывает, насчитывает 0,5% минимум 3 грн.
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 13:04

Re: Приватбанк

  ПриватБанк написав:достатньо закрити усі картки рівня Gold

Картки чи рахунки треба закривати?
Й через який термін після цього можна відкривати нові, вже неголд?
І як зрозуміти, що вже таки закрив ті голди, менагер в чаті або у відділенні щось побаче, підскаже?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 13:04

  vlad_g написав:ПриватБанк что за ерунда у вас происходит? В прошлом месяце я закрыл все голд-карты и счета, чтобы выйти из голд-клюба, открыл обычные, а теперь я, оказывается, опять являюсь "членом бесплатного голд-клуба", и добавить обычную жижитал-карту не могу, только голд... Какая процедура окончательного и бесповоротного выхода из голд-клюба, так, чтобы раз и навсегда, и чтобы без моего желания меня в ваши клюбы не подписывали?







Добрий день!
Для того, щоб припинити участь у Gold клубі – достатньо закрити усі картки рівня Gold. У випадку додаткових запитань – напишіть, будь ласка, нам на пошту help@pb.ua . Будемо раді допомогти.
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 13:07

  clientage написав:
  ПриватБанк написав:достатньо закрити усі картки рівня Gold

Картки чи рахунки треба закривати?
Й через який термін після цього можна відкривати нові, вже неголд?
І як зрозуміти, що вже таки закрив ті голди, менагер в чаті або у відділенні щось побаче, підскаже?


Потрібно закрити усі золоті картки. Ви можете закрити картку в Приват24, в меню: Гаманець - Картки - Вибір картки - Управління карткою/рахунком - Закрити картку - Подати заявку. Після чого, є можливість оформити звичайні картки.
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 13:13

Re: Приватбанк

Питання до представника банку:
у батька є 2 картки КДВ: зарплатна і пенсійна. Так от термін дії пенсійної - 12/20. Як перевести пенсію на другу "зарплатну" КДВ дистанційно? Це можливо?
Їхати у відділення не хотілося б - пандемія + з села не так легко вибратись.
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 13:16

  ПриватБанк написав:
  clientage написав:
  ПриватБанк написав:достатньо закрити усі картки рівня Gold

Картки чи рахунки треба закривати?
Й через який термін після цього можна відкривати нові, вже неголд?
І як зрозуміти, що вже таки закрив ті голди, менагер в чаті або у відділенні щось побаче, підскаже?


Потрібно закрити усі золоті картки. Ви можете закрити картку в Приват24, в меню: Гаманець - Картки - Вибір картки - Управління карткою/рахунком - Закрити картку - Подати заявку. Після чого, є можливість оформити звичайні картки.

У гроші куди дінуться з цих карток? Залишаться на рахунках до яких я відкрию звичайні картки чи потрібно вивести залишки по рахунках з банку?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 13:46

ПриватБанк отлично,я закрыл ВСЕ голд карты, через пару дней открыл ОБЫЧНЫЕ, а месяц спустя я уже не могу открыть обычную, только ГОЛД, т.к. снова в клюбе танци...

Ваша "поддержка" в чате пишет, что ничего сделать нельзя, т.к."вы являетесь членом бесплатного голд-клуба"...
vlad_g
 
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