andresBeck написав:Питання до представника банку: у батька є 2 картки КДВ: зарплатна і пенсійна. Так от термін дії пенсійної - 12/20. Як перевести пенсію на другу "зарплатну" КДВ дистанційно? Це можливо? Їхати у відділення не хотілося б - пандемія + з села не так легко вибратись.
Добрий день! Здійснити замовлення на перевипуск пенсійної картки є можливість на нашому сайті: https://privatbank.ua/platezhnie-karty/ ... naya-karta Також, є можливість перевипутити картки дистанційно на віртуальні. Вони мають всі властивості звичайних пластикових карток, тільки без фізичного пластику. Для замовлення картки досить перейти в оновлену версію Приват24. Для https://next.privat24.ua/ - увійти в обліковий запис, натиснути 'Гаманець' - '᎒' - Додати картку - Digital картка. Для оновлених додатків Приват24 (iOS або android) - увійти в обліковий запис, натиснути 'Гаманець' - Додати картку - Digital картка. Відеоінструкція: https://pb.ua/short?3UZ