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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8777877887798780
Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 13:53

Re: Приватбанк

  vlad_g написав:"вы являетесь членом бесплатного голд-клуба

в чем профит после выхода оттуда?
КБ за открытие карты
  • 50грн koko дебет |100+100грн koko кредит | http://lx4.me/c/v4CXd3P7
  • 50грн todobank | https://todobank.page.link/M6Wb
  • 50грн a-bank | https://abank24.page.link/KLjC
  • 50грн monobank | https://monobank.ua/r/D32d
  • 100грн pumb всекарта/всеможу* | v.pumb.ua/bc5CfE
*оформляется через вайбер
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 13:57

  wtf написав:
  vlad_g написав:"вы являетесь членом бесплатного голд-клуба

в чем профит после выхода оттуда?

Спокойный сон без боязни того, что бесплатный клуб в один прекрасный день станет платным :mrgreen:
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 15:21

  andresBeck написав:Питання до представника банку:
у батька є 2 картки КДВ: зарплатна і пенсійна. Так от термін дії пенсійної - 12/20. Як перевести пенсію на другу "зарплатну" КДВ дистанційно? Це можливо?
Їхати у відділення не хотілося б - пандемія + з села не так легко вибратись.


Добрий день!
Здійснити замовлення на перевипуск пенсійної картки є можливість на нашому сайті: https://privatbank.ua/platezhnie-karty/ ... naya-karta
Також, є можливість перевипутити картки дистанційно на віртуальні. Вони мають всі властивості звичайних пластикових карток, тільки без фізичного пластику.
Для замовлення картки досить перейти в оновлену версію Приват24.
Для https://next.privat24.ua/ - увійти в обліковий запис, натиснути 'Гаманець' - '᎒' - Додати картку - Digital картка.
Для оновлених додатків Приват24 (iOS або android) - увійти в обліковий запис, натиснути 'Гаманець' - Додати картку - Digital картка.
Відеоінструкція: https://pb.ua/short?3UZ
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 15:24

  vlad_g написав:ПриватБанк отлично,я закрыл ВСЕ голд карты, через пару дней открыл ОБЫЧНЫЕ, а месяц спустя я уже не могу открыть обычную, только ГОЛД, т.к. снова в клюбе танци...

Ваша "поддержка" в чате пишет, что ничего сделать нельзя, т.к."вы являетесь членом бесплатного голд-клуба"...



Напишіть, будь ласка, нам в приватні повідомлення ваш номер телефону, щоб ми змогли детальніше розглянути ваш випадок та надати відповідь по результату перевірки.
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