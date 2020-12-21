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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8777877887798780
Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 13:53

Re: Приватбанк

  vlad_g написав:"вы являетесь членом бесплатного голд-клуба

в чем профит после выхода оттуда?
КБ за открытие карты
  • 50грн koko дебет |100+100грн koko кредит | http://lx4.me/c/v4CXd3P7
  • 50грн todobank | https://todobank.page.link/M6Wb
  • 50грн a-bank | https://abank24.page.link/KLjC
  • 50грн monobank | https://monobank.ua/r/D32d
  • 100грн pumb всекарта/всеможу* | v.pumb.ua/bc5CfE
*оформляется через вайбер
wtf
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 13:57

  wtf написав:
  vlad_g написав:"вы являетесь членом бесплатного голд-клуба

в чем профит после выхода оттуда?

Спокойный сон без боязни того, что бесплатный клуб в один прекрасный день станет платным :mrgreen:
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 15:21

  andresBeck написав:Питання до представника банку:
у батька є 2 картки КДВ: зарплатна і пенсійна. Так от термін дії пенсійної - 12/20. Як перевести пенсію на другу "зарплатну" КДВ дистанційно? Це можливо?
Їхати у відділення не хотілося б - пандемія + з села не так легко вибратись.


Добрий день!
Здійснити замовлення на перевипуск пенсійної картки є можливість на нашому сайті: https://privatbank.ua/platezhnie-karty/ ... naya-karta
Також, є можливість перевипутити картки дистанційно на віртуальні. Вони мають всі властивості звичайних пластикових карток, тільки без фізичного пластику.
Для замовлення картки досить перейти в оновлену версію Приват24.
Для https://next.privat24.ua/ - увійти в обліковий запис, натиснути 'Гаманець' - '᎒' - Додати картку - Digital картка.
Для оновлених додатків Приват24 (iOS або android) - увійти в обліковий запис, натиснути 'Гаманець' - Додати картку - Digital картка.
Відеоінструкція: https://pb.ua/short?3UZ
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 15:24

  vlad_g написав:ПриватБанк отлично,я закрыл ВСЕ голд карты, через пару дней открыл ОБЫЧНЫЕ, а месяц спустя я уже не могу открыть обычную, только ГОЛД, т.к. снова в клюбе танци...

Ваша "поддержка" в чате пишет, что ничего сделать нельзя, т.к."вы являетесь членом бесплатного голд-клуба"...



Напишіть, будь ласка, нам в приватні повідомлення ваш номер телефону, щоб ми змогли детальніше розглянути ваш випадок та надати відповідь по результату перевірки.
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 17:15

Re: Приватбанк

  clientage написав:Картки чи рахунки треба закривати?
Если делать удалённо, то необходимо закрывать и счёт вместе с другими действующими картами, которые подвязаны к нему. Без закрытия счёта процедуру можно сделать в отделении, если менеджер знает как это сделать.

Если к счету привязана одна карта, то при закрытии должен закрыться и счёт.

Система даст закрыть счёт, если на счету нет денежных средств.

  andresBeck написав:у батька є 2 картки КДВ: зарплатна і пенсійна. Так от термін дії пенсійної - 12/20. Як перевести пенсію на другу "зарплатну" КДВ дистанційно? Це можливо?
Дистанційно пробуйте через портал ПФУ, https://portal.pfu.gov.ua, увійти можна через електронний підпис, який можна безкоштовно оформити в Приват24. Далі формуєте звернення, до якого додаєте довідку з реквізитами чинної картки (у Приват24 вона робиться миттєво й безкоштовно).
Текст звернення довільний, але воно обов'язково повинне мати ПІБ, поштову адресу, дату й підпис (телефон і адресу електронної пошти за бажанням). Звернення можна підписати електронним (цифровим) підписом, тобто КЕП.

Після закінчення строку дії платіжної картки вона буде працювати й надалі (це пов'язано з ситуацією щодо COVID-19).

Також ви можете звернутися до менеджера у відділенні й узяти необхідні болванки КдВ (зазделегідь дізнайтеся у багата звичайна картка чи золота).
Роботи перевипуск картки пенсіонеру, який не користується Приват24, краще в банкоматі ПриватБанку. Також можна через веб-версію чи мобільний додаток Приват24.

Крім цього пусту болванки батько може отримати додому через її замовлення на сайті https://carddesign.privatbank.ua, є можливість замовити платну картку з фото й ім'ям, а також безкоштовну патріотку. Перевипуск картки аналогічний процедури вище.

ps Також раджу час від часу заходити веб-версію Приват24, можливо там треба пройти актуалізацію паспортних і анкетних даних. Усе можеа зробити дистанційно.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 17:18

Re: Приватбанк

  ingtrans написав:Спокойный сон без боязни того, что бесплатный клуб в один прекрасный день станет платным
це байка , в 2010 году , когда голд вышел в отдельное направление МНОГИМ дали пожизненно. Уже ниччё не повлияет.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 17:22

MASolomko Пенсия идет на счет , у одного акка с 2018 года просрочена карта , не меняли - тратится пенсия на комуналку через П24. Не раджу літньому чоловіку кудись ходити , все можна залишити я к є і не паритись. ПБ до пенсів дуже лояльний.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 17:31

кешбек 5%

Шановні форумчани,

Сьогодні я отримав вхід. дзвінок - представились Представник Приватбанку і повідомили, що по моїй кредитці Універсальна підключений кешбек 5% (макс. сума повернення 500грн) на 30 днів від сьогодні.
Комусь ще таке повідомляли?
YaVI
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 17:34

Re: Приватбанк

YaVI, ага. Кому 3 % на отдельные категории, а кому 5 %... Прочтите пару страниц здесь и на красном форуме. С ноября раздачи были.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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