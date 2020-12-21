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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 22 гру, 2020 14:00
Відсоток фантиків на залишок по Уні знижується до 4% без врахування податків.
Моя книга пам`яти: Таврика, Фінростбанк, ТерраБанк, Платинум. Пам`ятаю. Сумую.
Додано: Вів 22 гру, 2020 14:58
Додано: Вів 22 гру, 2020 15:41
красный форум это где? тоже позвонили 5% кб. на покупку товаров и расчёты в инете с кредитных голдкарты уни, шо то раньше не слышал про такую щедрость привата.
а шо делать?
Додано: Вів 22 гру, 2020 16:17
Востаннє редагувалось ruvex в Вів 22 гру, 2020 16:37, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 22 гру, 2020 16:36
Re: Приватбанк
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